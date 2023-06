Morre Luiz Schiavon, tecladista e fundador do RPM

O tecladista Luiz Schiavon, do RPM, faleceu aos 64 anos na madrugada desta quinta-feira, 15

O tecladista e fundador do RPM Luiz Schiavon faleceu na madrugada desta quinta-feira, 15, aos 64 anos de idade em um hospital de Osasco, na Grande São Paulo. Ele estava em tratamento contra uma doença autoimune há cerca de quatro anos. A morte dele aconteceu em decorrência de complicações em uma cirurgia.

"2023, o ano em que nos despedimos de Luiz Schiavon. Aqui, o comunicado oficial da família. E, professor, obrigado pelo timbre inconfundível de teclado. É com pesar que a família comunica o falecimento de Luiz Schiavon. Ele vinha lutando bravamente contra uma doença autoimune há 4 anos mas, infelizmente, ele teve complicações na última cirurgia de tratamento e não resistiu", informou a família.

Em nota, a família ainda afirmou que o velório será restrito para os amigos mais próximos e familiares. "Luiz era, na sua figura pública, maestro, compositor, fundador e tecladista do RPM, mas acima de tudo isso, um bom filho, sobrinho, marido, pai e amigo. Portanto, a família decidiu que a cerimônia de despedida será reservada para familiares e amigos próximos e pede, encarecidamente, que os fãs e a imprensa compreendam e respeitem essa decisão. Esperamos que lembrem-se dele com a maestria e a energia da sua música, um legado que ele nos deixou de presente e que continuará vivo em nossos corações. Despeçam-se, ouvindo seus acordes, fazendo homenagens nas redes sociais, revistas e jornais, ou simplesmente lembrando dele com carinho, o mesmo carinho que ele sempre teve com todos aqueles que conviveram com ele", finalizaram.

