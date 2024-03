Morre João Vicenti, gaiteiro da banda Nenhum de Nós

Equipe da banda Nenhum de Nós lamenta a morte de João Vicenti: 'Este é um momento de profunda tristeza para todos nós'

O músico João Vicenti Vieira dos Santos, gaiteiro e tecladista da banda Nenhum de Nós, faleceu aos 58 anos de idade. A morte dele aconteceu na noite de terça-feira, 26, em decorrência de um câncer no rim. Segundo o jornal Folha de S. Paulo, ele estava internado em um hospital de Porto Alegre.

Nas redes sociais, a equipe da banda lamentou a partida do integrante. “Com enorme pesar, comunicamos o falecimento de João Vicenti, nosso irmão, integrante amado da família Nenhum de Nós. Este é um momento de profunda tristeza para todos nós. Agradecemos imensamente o carinho de todos”, escreveram em um comunicado.

O velório do corpo dele acontecerá nesta quarta-feira, 27, das 10h às 18h, na Capela Ecumênica do Crematório Metropolitano, em Porto Alegre.

Morre apresentador de TV

O ex-apresentador de TV e chef de cozinha Rivandro França faleceu aos 45 anos de idade. Ele foi encontrado sem vida em sua casa no Recife no sábado, 23. De acordo com o site G1, o corpo dele não foi encontrado com sinais de violência e a casa não tinha sido arrombada. Por enquanto, a causa da morte não foi revelada publicamente. A morte dele é investigada pela Polícia Civil da região.

Em sua carreira, ele foi apresentador da TV Jornal, do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação, de onde saiu em 2023, e tinha um restaurante, chamado Cozinhando Escondidinho. Nas redes sociais, a TV Jornal lamentou a morte dele. "É com muito pesar que nos despedimos do chef de cozinha, empresário e comunicador Rivandro França que, com seu talento, brilhou na tela da TV Jornal e, nos últimos meses, animava as manhãs de sábado da Rádio Jornal com a Feira da Super Manhã. Inventivo, simples e cativante, o Chef Rivandro conquistou o público. Rivandro partiu cedo, mas o seu legado ficará para as novas gerações da gastronomia pernambucana e nordestina. Aos familiares, toda a nossa solidadariedade", informaram.

O corpo dele foi sepultado no domingo, 24. Ele deixou a esposa e dois filhos.