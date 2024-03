Ex-apresentador de TV Rivandro França morreu aos 45 anos

O ex-apresentador de TV e chef de cozinha Rivandro França foi encontrado morto no último final de semana e o corpo dele já foi sepultado

O ex-apresentador de TV e chef de cozinha Rivandro França faleceu aos 45 anos de idade. Ele foi encontrado sem vida em sua casa no Recife no sábado, 23.

De acordo com o site G1, o corpo dele não foi encontrado com sinais de violência e a casa não tinha sido arrombada. Por enquanto, a causa da morte não foi revelada publicamente. A morte dele é investigada pela Polícia Civil da região.

Em sua carreira, ele foi apresentador da TV Jornal, do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação, de onde saiu em 2023, e tinha um restaurante, chamado Cozinhando Escondidinho. Nas redes sociais, a TV Jornal lamentou a morte dele. "É com muito pesar que nos despedimos do chef de cozinha, empresário e comunicador Rivandro França que, com seu talento, brilhou na tela da TV Jornal e, nos últimos meses, animava as manhãs de sábado da Rádio Jornal com a Feira da Super Manhã. Inventivo, simples e cativante, o Chef Rivandro conquistou o público. Rivandro partiu cedo, mas o seu legado ficará para as novas gerações da gastronomia pernambucana e nordestina. Aos familiares, toda a nossa solidadariedade", informaram.

O corpo dele foi sepultado no domingo, 24. Ele deixou a esposa e dois filhos.

Morte do MC Elloco

O músico Cleiton Silva, conhecido como MC Elloco, faleceu nesta quinta-feira, 21, aos 34 anos de idade. Ele faleceu em uma clínica de saúde na zona norte de Recife.

De acordo com o site G1, o artista sofreu um infarto, foi socorrido, mas não resistiu. Ele deixou a esposa e o filho.

Algumas horas antes de sua morte, Elloco fez os últimos stories de sua vida para celebrar o início de mais um dia. “Bom dia, já agradeceu a Deus pelo dia de hoje?”, disse ele.

O cantor era conhecido por fazer dupla com o MC Shevchenko. Juntos, eles lançaram o bordão ‘Eu estou só calado’, e também a música Gera Bactéria e Olha o Carro do Ovo, Tome Empurradão e Dally.