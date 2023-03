MC Guimê faz post enigmático em meio aos rumores sobre o casamento com Lexa

Após tomar decisão radical nas redes sociais, MC Guimê compartilha post misterioso: 'Quebra em pedaços primeiro'

O cantor MC Guimê surpreendeu os fãs ao fazer um post enigmático nas redes sociais nesta semana. Depois de apagar os posts do seu feed no Instagram em uma decisão radical, ele compartilhou uma mensagem misteriosa que deu a entender que é sobre como ele está se sentindo neste momento.

“Sempre que Deus quer fazer um homem grande, Ele o quebra em pedaços primeiro”, escreveu no post.

O post de MC Guimê foi feito em meio aos rumores de que o casamento dele com Lexa está em crise ou chegando ao fim. Por enquanto, os dois não se pronunciaram sobre como anda a relação deles. Isso porque a relação ficou abalada quando ele foi expulso do BBB 23, da Globo, sob a acusação de importunação sexual contra Dania Mendez, a mexicana que fez intercâmbio no reality show.

Na época, Lexa ficou abalada com a cena que viu do marido passando a mão no corpo de outra mulher e apareceu chorando nas redes sociais. Mesmo assim, ela decidiu apoiá-lo e foi encontrá-lo em sua saída da Globo. No entanto, os dois não apareceram juntos desde que ele saiu do reality. No momento, Lexa está viajando com a cantora Anitta, que reuniu poucas amigas para celebrar o seu aniversário de 30 anos.

Lexa explica seu sumiço das redes sociais

Nesta semana, Lexa compartilhou um recado para os seus fãs após ficar ausente das redes sociais. Ela costuma ser bem presente na web, mas está dando um tempo enquanto curte a viagem para celebrar o aniversário da cantora Anitta.

Por meio de um tweet, ela esclareceu o motivo pelo qual está mantendo a discrição em sua vida: “Sorry ter sumido daqui!”, a cantora se desculpou e acrescentou: “Tô curtindo com a minha amiga e sendo feliz", contou.

Nos comentários, os fãs demonstraram apoio a Lexa: “Não precisa se desculpar, você tá mais do que certa em sumir daqui, aproveita bem”, disse um seguidor. “Muito bem Lexa, é assim que se fala!”, comentou outro. “Que bom que você está bem, aproveite você merece”, um terceiro demonstrou apoio. Um internauta criticou: "Parece adolescente", e vários admiradores defenderam a cantora.