Matheus e Kauan se apresentam em São Paulo com show marcado por participações especiais

Matheus e Kauan emociona público paulistano com novas canções, dueto acústico com Luísa Sonza e salva de palmas para Marília Mendonça

André Luiz Freitas Publicado em 06/05/2022, às 15h56

Matheus (28) & Kauan (34) se apresentou em São Paulo na madrugada desta sexta-feira, 6. A dupla, que atualmente soma 10 milhões de ouvintes mensais nas plataformas musicais, preparou um repertório revivendo os seus maiores sucessos em um show especial que contou com convidados.

Músicas como Imagina a Saudade, Gatilho, Expectativa x Realidade, sucessos atuais da dupla, não faltarão na setlist. Os cantores também acrescentaram Imaginaa Sentada e Vagabundo, uma das mais pedidas entre os seus milhares de fãs.

O show, de quase 2 horas, contou com participação de Luísa Sonza (23) cantando Que Sorte a Nossa e Nessas Horas em um dueto acústico no centro do palco. Além de outras canções antigas, como Vou Ter Que Superar, que contou com um salve de palmas para a eterna Rainha da Sofrência, Marília Mendonça (1995–2021).

Outro momento marcante da noite foi a troca de carinho da dupla com o público presente na pista, que aguardava o início do show desde as 20hrs, e que contou também com uma apresentação de abertura de Gustavo Mioto (25), com o projeto Dose Dupla.

Na nova turnê, os irmãos focarão em seu novo trabalho audiovisual Se Melhorar Estraga, gravado em novembro de 2021. Esse é o primeiro lançamento dos compositores com o projeto comemorativo de 10 anos de carreira da dupla.

O novo trabalho, que traz um repertório com músicas inéditas escritas e escolhidas cuidadosamente por Matheus & Kauan, marca o início de uma nova década na carreira dos artistas, que será tão promissora quanto a primeira.

Matheus & Kauan se apresentam em São Paulo com casa de shows lotada:

Fotos: Leo Franco/AgNews