Marisa Monte faz rara aparição em público com a filha caçula

Marisa Monte é flagrada em passeio no shopping com sua filha caçula. Veja as fotos

A cantora Marisa Monte aproveitou a noite da última terça-feira, 6, para curtir um passeio com sua filha caçula, Helena, de 14 anos, fruto do casamento com o empresário Diogo Pires Gonçalves. As duas foram flagradas enquanto circulavam pelos corredores de um shopping no Rio de Janeiro.

Mãe e filha caminharam lado a lado entre as compras e apareceram com looks pretos.

Vale lembrar que a cantora é discreta com sua vida pessoal e quase não aparece com a família em público. Ela também é mãe de Mano Wladimir, de 20 anos, que é fruto do antigo relacionamento com o músico Pedro Bernardes.

Fotos: Adão / AgNews

Quem é o marido de Marisa Monte?

A cantora Marisa Monte é casada com o empresário Diogo Pires Gonçalves, que é o pai de sua filha caçula. Os dois se casaram em 2008 e são discretos no relacionamento.

Uma rara aparição deles juntos aconteceu no Festival do Rio em outubro de 2022, quando foram fotografados juntos no tapete vermelho.

Marisa Monte e seu marido marido - Créditos: Webert Belicio / Agnews

Marisa Monte beijando marido - Créditos: Webert Belicio / Agnews

