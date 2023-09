Marina Sena rebate críticas após homenagear Gal Costa: "Vocês que se mordam!"

"Não quero ser a nova Gal", afirmou a cantora Marina Sena após receber diversas críticas ao homenagear a artista

A cantora Marina Sena usou as redes sociais para rebater algumas críticas que recebeu após se apresentar no festival The Town, neste último domingo, 10. Ela fez um show em homenagem à cantora Gal Costa, que morreu em novembro do ano passado, e a apresentação dividiu opiniões.

Que lindo! @amarinasena homenageando minha madrinha Gal Costa, a maior! ❤️ pic.twitter.com/Mch3ntIiW9 — Preta Gil (@PretaGil) September 10, 2023

No 'X', o antigo Twitter, Marina desabafou sobre as críticas. "Ces juram que se eu fosse ruim eu seria uma menina de taiobeiras que tá conquistando tanta coisa? Por qual motivo isso tudo me seria dado? De graça assim? Não tenho sobrenome, não tinha dinheiro, influência, não tinha absolutamente nada. Não havia nenhum motivo pra eu estar aqui a não ser minha própria coragem, dedicação, autenticidade e talento. Vocês que se mordam!", disparou.

Depois, Marina falou sobre as comparações com a artista baiana e ressaltou que não quer ser 'a nova Gal'. "Para o resto da minha vida, por onde eu for eu vou levar o nome de Gal, não quero ser a nova Gal, só quero que todos saibam de onde vem o pulso inicial desse movimento do corpo, da alma, do espírito, que Gal possibilitou eu e tantas pessoa de sentir. Eu sou uma das tantas filhas de Gal desse país. Na voz dela é onde eu me conecto com Deus. E eu vou ter pra sempre gratidão por ela ter expandido tanto a minha alma", garantiu.

Vale lembrar que Gal e Marina chegaram a gravar juntas a música 'Para Lennon e McCartney', do Clube da Esquina. A música foi lançada mais de um mês após a morte da baiana.

Ces juram que se eu fosse ruim eu seria uma menina de taiobeiras que tá conquistando tanta coisa? Por qual motivo isso tudo me seria dado? De graça assim? Não tenho sobrenome, não tinha dinheiro, influência, não tinha absolutamente nada. Não havia nenhum motivo pra eu estar aqui… — Marina Sena (@amarinasena) September 11, 2023

para o resto da minha vida, por onde eu for eu vou levar o nome de Gal, não quero ser a nova Gal, só quero que todos saibam de onde vem o pulso inicial desse movimento do corpo, da alma, do espírito, que Gal possibilitou eu e tantas pessoa de sentir. Eu sou uma das tantas filhas… — Marina Sena (@amarinasena) September 11, 2023

Marina Sena impressiona ao exibir cintura fininha

Recentemente, a cantora Marina Sena elevou a temperatura das redes sociais ao compartilhar uma sequência de cliques exibindo seu corpo escultural enquanto curtia o dia ensolarado em Nova York, nos Estados Unidos. Nos cliques publicados no feed do Instagram, a artista surge fazendo poses e carão ao usar um biquíni preto, sem alças e cavado, além de óculos escuros. As imagens deixou em evidência a cintura fininha da famosa e também suas curvas impecáveis. Veja as fotos!