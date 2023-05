Mariana Rios escolhe look com recortes estratégicos para show em São Paulo

Com look ousado, atriz Mariana Rios marca presença em show da dupla Edson e Hudson e é clicada aos beijos com ex de Marina Ruy Barbosa

A atriz e apresentadora Mariana Rios (37) chamou atenção pela escolha do look para curtir show da dupla Edson e Hudson no Espaço Unimed, em São Paulo, na noite de quarta-feira, 03!

Para a ocasião, que foi gravação do DVD da dupla, a artista surgiu belíssima ao apostar em um vestido preto nada básico com recortes na barriga, deixando à mostra a cintura fininha e com uma fenda enorme nas pernas.

Durante o show, Mariana foi clicada pela primeira vez aos beijos com o ex-namorado de Marina Ruy Barbosa, o deputado federal Guilherme Mussi. Segundo informações de Léo Dias, do Metrópoles, a atriz e Mussi vivem romance há pelo menos um mês.

Confira as fotos de Mariana Rios no show de Edson e Hudson:

Fotos: Eduardo Martins/Ag News

Mariana Rios aposta em look com transparência na coletiva de 'A Grande Conquista'

A atriz, cantora e apresentadora Mariana Rios caprichou na escolha do look para prestigiar a coletiva de imprensa do reality show A Grande Conquista, da RecordTV, que aconteceu na última terça-feira, 2. A estrela surgiu radiante com um vestido com transparência e estampa estilosa. Para completar o visual, ela surgiu com o cabelo solto e a maquiagem impecável.

A Grande Conquista teve a pré-estreia na noite de terça-feira, 2, quando o público conheceu os 16 candidatos que vão disputar as 10 primeiras vagas na Mansão. A estreia do reality show acontecerá no dia 8 de maio e dará o prêmio de R$ 1 milhão e mais R$ 500 mil em prêmios ao longo da temporada.