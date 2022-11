Marcelo Falcão recebe prêmio em festival de música em Los Angeles

Curta-metragem do cantor Marcelo Falcão foi premiado em duas categorias no LA International Music Festival 2022

CARAS Digital Publicado em 14/11/2022, às 14h13

O curta-metragem "Céu Aberto" foi premiado em duas categorias do 3º Los Angeles International Music Festival 2022! Lançado em 2021, o vídeo do cantor Marcelo Falcão, em parceria com a Hungria Hip Hop e com direção de Mess Santos, venceu os prêmios de Melhor Narrativa e Melhor Música. O evento de premiação do festival ocorreu na última semana, em Los Angeles, nos EUA.

Falcão comemorou a vitória e a parceria com Hungria e Mess: “Hoje eu estou igual meu Flamengo, com dois troféus. Música é minha vida. Ainda bem que Hungria e Mess amam arte como eu. Independente do rumo que vão as coisas, acreditar em você mesmo é tudo. Nunca machucarei meus ouvidos e nem meu coração. Não importa o que os outros façam, só importa a minha fé e o que eu acredito. Obrigado pai, mãe, irmão, Hungria, Mess, equipe, minha banda MofaiaBand, meu escritório LUAN Promoções e todos os envolvidos nessa corrente de amor e trabalho”.

Mess também comemorou a vitória: “Termos vencido nas categorias de Narrativa e Música foi muito especial, pois representa exatamente essa união entre cinema e música que eu e o Falcão sempre prezamos. O poder de uma história eleva como as pessoas irão receber a mensagem da canção, e ver a nossa arte do Brasil sendo reconhecida pelo mundo é algo que tem um significado muito especial pra todos nós”.

Curta-metragem "Céu Aberto", de Marcelo Falcão

No filme, um menino que mora na favela sonha em ser jogador de futebol. O curta mostra as paisagens do Rio de Janeiro e o cotidiano da favela, e conta também com uma dublagem do músico: “Nesse lugar os sonhos giram igual uma roda, todo dia nasce um novo por aqui. Mas eles dizem que você nunca vai conseguir, que você nunca vai ter seu lugar. Isso é o que eles dizem, mas a gente? A gente continua sonhando.”

O objetivo do vídeo é mostrar que apesar de todas as dificuldades e empecilhos, é sim possível vencer e conquistar seus sonhos, Falcão completou: “Quando disserem que não pode ser. Faça ser.”