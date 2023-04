Maraísa: saiba quem mandou o buquê gigante para a cantora

Identidade do admirador secreto de Maraísa é revelada por colunista. Saiba quem mandou o buquê gigante para a cantora!

A cantora Maraísa, da dupla com Maiara, deu o que falar nas redes sociais ao revelar que ganhou um buquê gigante de rosas vermelhas em sua casa. Ela tentou fazer mistério sobre a identidade do admirador secreto, mas os detetives da internet já revelaram quem mandou o presente para ela.

De acordo com o colunista Leo Dias, do site Metrópoles, o presente de Maraísa foi enviado pelo cantor sertanejo Fabrício, da dupla com Henrique. Os dois já namoraram entre 2020 e 2021 e voltaram a ser vistos juntos recentemente. Ele foi visto acompanhando a cantora nos bastidores de um show há pouco tempo.

Inclusive, ele foi visto também nos stories dela durante um jantar há algumas semanas. No entanto, eles ainda não confirmaram se reataram o namoro ou não.

Há algum tempo, Fabricio contou que já conhece Maraísa há vários anos, desde antes da fama dela. “Claro que, de minha parte, tinha uma quedinha por ela há tempos, mas eu nunca demonstrei porque ela estava num compromisso”, disse ele ao Jornal Extra.

