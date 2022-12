Maraisa recebe cantada de Sergio Marone e responde: 'Dou conta'

O ator Sergio Marone fez elogio nada discreto após Maraisa publicar foto em look arrasador

A cantora sertaneja Maraisa (34) recebeu uma mensagem ousada do ator Sergio Marone (41) após compartilhar uma foto em que posa de vestido decotado na cor dourada colado ao corpo.

"Aqui toda empacotada de presente, só não tem ninguém pra desembrulhar…", brincou ela, na legenda da postagem feita nas redes sociais.

O ator não perdeu tempo e logo respondeu: "Um pacote desse a gente rasga. Não desembrulha, não", disparou Sergio.

Pouco depois, Maraisa voltou à rede social para devolver o comentário ousado: "Eu acho que eu dou conta", declarou a sertaneja, o que levou os fãs à loucura.

Esta não é a primeira vez que Maraisa e Sergio interagem na internet e levantam suspeitas de um possível romance.

Em janeiro, foi a cantora que comentou uma publicação do ator: "Oi, meu nome é Maraisa, você vem sempre aqui?", escreveu ela, que ainda afirmou que "jamais teria chances" com o galã.

"Nunca diga nunca", respondeu o apresentador, que é conhecido por ter atuado em novelas da Rede Globo e Record TV.

Maraísa rompe o silêncio após tiroteio em show

Maraísa tranquilizou os fãs sobre a notícia do tiroteio em um show da dupla na cidade de Juara, no Mato Grosso. O incidente aconteceu quando policiais à paisana trocaram tiros com pessoas da plateia.

No Twitter, a artista afirmou que as cantoras estão bem. “Está tudo bem... Fiquem tranquilos”, escreveu em um post. Porém, ela e a irmã não falaram mais detalhes sobre o que aconteceu durante o show.

Tudo aconteceu no Parque de Exposições da cidade. As artistas Maiara e Maraísa subiram ao palco por volta de meia-noite, tendo que interromper o show pouco tempo depois devido aos tiros.

Segundo a organizadora do evento, pelo menos oito disparos foram efetuados. Dois policiais receberam voz de prisão e foram detidos, enquanto um terceiro não foi localizado.