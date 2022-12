Show de Maiara e Maraisa é interrompido por conta de tiroteio

Assessoria da dupla Maiara e Maraisa dizem que apresentação teve de ser cancelada por troca de tiros entre policiais

A noite desta sexta-feira, 16, foi movimentada para a dupla Maiara (34) e Maraisa (34). As irmãs gêmeas tiveram um show interrompido por conta de um tiroteio! Segundo a assessoria de imprensa, que confirmou para a revista Quem, o show no Mato Grosso foi interrompido por uma troca de tiros entre policiais.

“Na noite desta sexta-feira, 16, a apresentação de Maiara & Maraisa na cidade de Juara/MT teve de ser interrompida com apenas 30 minutos de show, motivada por um tiroteio, que segundo fontes locais, trata-se de dois policiais militares. Ainda não temos notícias sobre vítimas”, informou a nota oficial divulgada.

Tudo aconteceu no Parque de Exposições da cidade. As artistas subiram ao palco por volta de meia-noite, tendo que interromper o show pouco tempo depois devido aos tiros. Segundo a organizadora do evento, pelo menos oito disparos foram efetuados por três policiais militares à paisana. Dois receberam voz de prisão e foram detidos, enquanto um terceiro não foi localizado.

De acordo com uma nota publicada pelo MidiaNews, as primeiras informações que chegaram afirmavam que os policiais à paisana decidiram efetuar os disparos para cima para poder apartar uma suposta briga, mas isso ainda vai ser investigado pela Polícia Civil.

Maraisa celebra gravação com Roberto Carlos

Maraisa utilizou as redes sociais recentemente para celebrar a participação dela e de Maiara na gravação do especial de fim de ano do cantor Roberto Carlos (81)!

Na ocasião, Maraisa dividiu com seus seguidores uma foto que tirou ao lado de Roberto quando tinha apenas 14 anos de idade e celebrou o sonho de poder gravar uma música com ele. "Aos 14 anos de idade foi o nosso primeiro encontro com o Rei, ele nos recebeu com todo carinho do mundo no camarim, naquele dia duas meninas profetizaram que um dia iriam gravar uma música com ele. Depois de 20 anos esse grande dia aconteceu", disse Maraisa.