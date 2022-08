Maraísa brinca sobre seu status de relacionamento: 'Traumatizada'

Vídeo de Maraísa brincando sobre sua vida amorosa viraliza na internet e ela completa: 'Alguém aí no meu time?!'

A cantora Maraísa (34), da dupla com Maiara (34), divertiu os fãs ao viralizar com um vídeo falando de seu status de relacionamento. Nesta segunda-feira, 22, o colunista Leo Dias, do site Metrópoles, compartilhou um vídeo da artista contando sobre a sua vida amorosa e o momento repercutiu na web.

Nas imagens, Maraísa aparece nos bastidores de um show contando como está a sua vida. “Solteira, não! Encalhada, não! Traumatizada!”, afirmou ela.

Ao ver o post do vídeo no Instagram, a cantora ainda deixou um comentário sobre o momento. “Mais alguém aí no meu time?!”, escreveu ela.

Maraísa faz homenagem para Marília Mendonça

A cantora Maraísa usou o seu perfil oficial no Twitter na tarde deste sábado, 13, para recordar uma lembrança com Marília Mendonça, a eterna Rainha da Sofrência. A artista mostrou fotos inéditas ao lado da artista, que faleceu em novembro de 2021.

Nas fotos, elas aparecem bastidores de uma produção para o álbum Patroas 35%, usando ternos coloridos que destacaram ainda mais a personalidade e a beleza das estrelas brasileiras. Ainda emocionada com a perda a amiga, Maraísa refletiu: "Há um ano...", disse ela. Veja as fotos aqui.

