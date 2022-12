Maiara ignora abraço de seu ex, Fernando Zor, em reencontro

A cantora Maiara ignorou a tentativa de um abraço de seu ex-noivo em gravação DVD, diz colunista

Na última quarta-feira, 21, Maiara mostrou que não perdoa fácil! A cantora sertaneja se reencontrou com seu ex-noivo, Fernando Zor, em uma das gravações do DVD que comemorava os 40 anos de carreira do cantor Daniel, amigo dos ex-noivos!

Segundo a coluna de Fábia Oliveira, Em Off, a cantora sertaneja ficou desconfortável com a presença do ex, e não fez questão - ou não conseguiu - esconder. Esse desconforto chegou no ápice quando o cantor foi visto tentando abraçar Maiara quando foram tirar uma foto e a cantora o ignorou.

O relacionamento dos dois acabou em setembro de 2022, após muitos altos e baixo, e o casal sertanejo parece ter terminado de vez!

Traição e pedidos de casamento: Quantas vezes Maiara e Fernando Zor já terminaram?

Os rumores do casal surgiram no começo de 2019, quando os dois foram viajar com um grupo para os EUA, porém, no Carnaval, o cantor deu uns beijos na atriz Carla Diaz, no Rio de Janeiro. Pouco tempo depois, Maiara e Zor voltaram a aparecer juntos, e logo veio o pedido de namoro oficial. O artista pediu a cantora de uma forma super romântica com passarinhos de papel e flores!

Durante o namoro dois fizeram um Instagram conjunto, apresentações, porém, após 4 meses desde o pedido, os dois terminaram a primeira vez, deram unfollow e apagaram fotos nas redes sociais.

Em agosto de 2019 eles voltaram e em abril de 2020 Fernando pediu Maiara em casamento pelas redes sociais, porém o noivado durou pouco, em setembro do mesmo ano os dois terminaram, na época a famosa foi viajar com Anitta. Em outubro os dois foram vistos juntos novamente, porém, apenas em dezembro de 2021 foi confirmado que Fernando Zor havia traído Maiara, quando a cantora divulgou em seu Instagram: "Boa noite para você que ganhou dois par [sic] de chifre no natal!".