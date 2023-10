Maiara e Maraisa lamentam tiroteio em show: ‘É muito triste’

Um tiroteio aconteceu durante show de Maiara e Maraisa no Tocantins e a equipe das cantoras se pronunciou sobre o ocorrido

As cantoras Maiara e Maraisa levaram um grande susto durante um show que faziam na cidade de Palmas, no Tocantins, na madrugada desta sexta-feira, 6. Uma confusão começou no meio da plateia após uma briga e terminou com um tiroteio. Algumas pessoas ficaram feridas e um adolescente de 17 anos morreu ao ser baleado. Depois do susto, a equipe das cantoras se pronunciou por meio de um comunicado.

Na mensagem, as cantoras lamentaram o ocorrido. “É muito triste presenciar cenas como essas. Um risco para quem está trabalhando, como nós e nossa equipe, e principalmente, para as pessoas que saíram de casa para se divertir e ficam tão vulneráveis”, disseram.

Então, a equipe das sertanejas informou que elas não se machucaram. “Na madrugada de 6 de outubro, a dupla Maiara e Maraisa se apresentou na Praça dos Girassóis, em Palmas, no aniversário de 35 anos do Estado do Tocantins. Uma festa linda para celebrar, mas infelizmente a cena de violência e uso de arma de fogo se repetiu, colocando milhares de pessoas em risco. A dupla estava no palco há uma hora e 15 minutos quando teve de ser retirada, isso aconteceu por volta das 3h da madrugada. Quanto à dupla e à produção, felizmente ninguém se feriu”, informaram.

