Madonna desabafa sobre volta aos palcos após ser internada: “Muito grata”

Madonna está em grata pela vida. Comemorando os 40 anos de carreira, a cantora considera o retorno aos palcos também um "milagre" após ser internada às pressas em junho deste ano. A cantora deu entrada no hospital devido uma grave infecção bacteriana durante o verão americano, e chegou a adiar o início da turnê "Celebration" devido a gravidade da situação.

Durante um show na Sportpaleis, em Antuérpia, na Bélgica, ela retomou o assunto e revelou que ficou inconsciente no hospital. “Há menos de quatro meses, eu estava em um hospital e estava inconsciente, e as pessoas estavam pensando, prevendo que eu poderia não sobreviver”, desabafou a rainha do pop.

Em um discurso emocionante, Madonna ainda chegou a citar a mãe, que faleceu de câncer em 1963. “Então, é um milagre que eu esteja aqui agora. Minha mãe, Deus a abençoe, ela deve estar cuidando de mim - ela disse: 'Garota, não é sua hora de ir'”, continuou. De acordo com a cantora, recentemente ela tem tido "pensamentos estranhos" sobre a mãe ao relembrar o período em que ela lutou contra a doença, e o quão solitário deve ter sido o tratamento.

“De repente, senti simpatia e empatia por minha mãe, não pela parte da morte, mas pelo quão solitária ela deve ter se sentido deitada em um hospital, sabendo que não iria viver, e eu recebi outra chance”, disse ela. "Então, estou muito grata por isso".

Em seguida, Madonna falou sobre a recuperação e detalhou sua condição física atual. “Devo dizer que não me sinto muito bem agora, mas não posso reclamar porque estou viva”, confessou a artista. “Obrigado a Deus pelos meus filhos e a todos vocês pelo seu amor e apoio, eu realmente aprecio isso”, agradeceu a cantora.

A diva pop já tinha desabafado anteriormente em um show em Londres, Madonna falou que não sabia se iria sobreviver: "Achei que não conseguiria. Nem meus médicos. É por isso que acordei com todos os meus filhos sentados ao meu redor. Esqueci cinco anos da minha vida, ou da minha morte, não sei realmente onde eu estava. Mas os anjos estavam me protegendo e meus filhos estavam lá. E meus filhos sempre me salvam todas as vezes ", disse ela sobre o apoio que recebeu de Lourdes, Rocco, 23, David, 18, Mercy, 17, e Stella e Estere, 11.

“Se você quer saber meu segredo e como eu superei e sobrevivi, pensei, tenho que estar ao lado dos meus filhos. Tenho que sobreviver por eles”, acrescentou Madonna na época.