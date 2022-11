Luísa Sonza se magoa com críticas após não tirar fotos com fãs por estar de cadeira de rodas

Cantora Luísa Sonza teve de atrasar um show em Recife e publicou fotos tomando soro no hospital

A cantora Luísa Sonza (24) passou mal antes de entrar no show em Recife (PE) no último domingo, 27. Apesar de realizar o show com algum tempo de atraso, ela não atendeu aos fãs no aeroporto e recebeu cíticas.

“Gente, vocês que estão pedindo como eu estou e reclamando que eu não falo nada, seguinte, estou mal ainda, mas estou melhorando, só não quero ficar aqui falando o tempo todo quanto estou doente, porque senão vou virar aquelas que nunca estão bem e só reclama, então é isso bora que hoje tem jogo do Brasil, para cima”, iniciou ela, que não expôs o diagnóstico, mas publicou foto tomando soro no domingo.

“Só que a parada é o seguinte, fiquei magoadona com alguns fãs que reclamaram que eu não tirei foto no aeroporto de Recife, sendo que eu saí de cadeira de rodas porque não conseguia andar de dor. Me desculpe, mas isso não é fã. Vocês sabem que atendo todos”, disse ela.

“Me doo mais do que posso e deveria, por vocês, pelo meu trabalho e para entregar tudo, tudo que tenho de mim para vocês, então queria que vocês acreditassem que quando não consigo, é porque eu já fiz meu máximo, que minha equipe também faz o máximo que pode por vocês e por tudo que envolve Luísa Sonza. Enfim, é isso, do nada um desabafo. Estou triste”, finalizou.

Confira o tweet de Luísa Sonza: