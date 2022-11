Luísa Sonza passa mal antes de show e tem que adiar horário de performance: “Me esperem”

A cantora Luísa Sonza passou mal antes de subir no palco, não conseguiu atender fãs que a esperavam no aeroporto e adiou horário de show

Neste último sábado, 26, Luísa Sonza (24) passou por maus bocados antes de subir ao palco para realizar show em Recife!

A cantora passou mal e não conseguiu atender seus fãs que a esperavam no aeroporto. “Infelizmente a Luísa não pode atender vocês no aeroporto pois passou mal e precisou receber atendimento médico assim que chegou. Nesse momento ela está sendo examinada e se recuperando para o show de mais tarde”, revelou uma central oficial de fãs da cantora em um tweet que foi repostado por Luísa.

Em seu Instagram, a artista indicada a um Grammy Latino ainda compartilhou em seus stories uma foto com o braço esticado e tomando soro na veia. “Tô me recuperando, vai dar certo. Só tivemos que adiar o horário do show. Encontro vocês às 2:45h Recife! Me esperem”, anunciou a dona do álbum Doce 22h.

Algum tempo depois, a cantora voltou aos seus stories aparentando estar melhor e na van a caminho de sua performance em Recife. O motivo do mal estar da artista não foi revelado.

Pessoal de Recife!



Infelizmente a Luísa não pode atender vocês no aeroporto pois passou mal e precisou receber atendimento médico assim que chegou. Nesse momento ela está sendo examinada e se recuperando para o show de mais tarde. Obrigado à todos pelas energias positivas ❤️ — Central Luísa Sonza (@centraldaluisa) November 26, 2022

Reprodução: Instagram