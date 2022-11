Luísa Sonza aposta em vestido com estampa de nudez feminina para evento internacional

O vestido utilizado por Luísa Sonza custa R$9,5 mil e pertence a coleção de um estilista francês

A cantora Luísa Sonza (24) apostou em um vestido na tendência 'naked dress' e escolheu uma peça que reproduz a nudez feminina, para um dos eventos do pré-Grammy Latino, chamado de "Person of the Year", em Mandalay Bay, na cidade de Las Vegas, nos Estados Unidos.

O modelo pertence à uma coleção de um estilista francês. No site oficial da marca, é possível encontrar a peça por €1,590, cerca de R$9.500. A tendência, que em tradução livre significa 'vestido nu' já conquistou diversas celebridades como KendallJenner (27), Rihanna (34), Zendaya (26) e Anitta (29). Luiza, aliás, usou um look que lembrou uma recente produção da cantora dona do hit "Envolver".

O Grammy Latino é uma premiação de música que acontece nesta quinta-feira, 17, em Los Angeles, onde inclusive, Anitta será uma das anfitriãs. Sonza foi indicada na categoria de Melhor Álbum Pop Contemporâneo em Língua Portuguesa com o “Doce 22”.

Luísa publicou em suas redes sociais as fotos nas quais aparece com o vestido e não demorou muito para que seguidores dela enviassem uma série de elogios.

Nos comentários, muitos deixaram seu carinho: "Belíssima", disse a influenciadora Thaynara OG (30). "Que linda, meu Deus", comentou um. "Até a Afrodite [deusa da beleza na mitologia grega] tem inveja da beleza dessa mulher", escreveu uma fã. "Qual a sensação de ser tão perfeita?", perguntou outra. "É esse vestido hein? Simplesmente perfeito", continuou uma quarta.

Luísa Sonza desabafa sobre relacionamentos: ‘Não consigo aturar’

Em suas redes sociais, Luísa Sonza também decidiu abrir seu coração sobre um assunto delicado: relacionamentos. Em seu Twitter, a loira disse que até pensa em namorar, mas em seguida desiste por tédio.

“Eu tenho vontade de namorar, mas simplesmente não consigo aturar uma pessoa por mais de 24 horas”, explicou. Então, debochada, uma seguidora disparou: “Imagina ter que aturar você também”. A loira não deixou barato e devolveu: “Nossa, coitada”, escreveu.