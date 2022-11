Anitta será apresentadora do Grammy Latino 2022; saiba onde assistir e que horas acontece a premiação

Anitta vai apresentar e concorrer a gravação do ano, um dos prêmios principais do Grammy Latino

A cantora Anitta (29) será uma das apresentadoras do Grammy Latino este ano. A 23ª edição do prêmio ocorre nesta quinta-feira, 17, e terá Laura Pausini (48), Luis Fonsi (44) e Thalia (51), no comando, ao lado da brasileira. Além de ser um dos nomes que anuncia as premiações da noite, ela concorre em duas categorias, com o hit "Envolver".

Anitta conquistou seu primeiro Video Music Awards (VMA) este ano e disputa no Grammy Latino, os prêmios de Gravação do Ano e Melhor Interpretação de Reggaeton. "Envolver", chegou a ser a música mais tocada do planeta, em novembro de 2021. Com essas nomeações, a cantora totaliza oito no prêmio ao longo de sua carreira, mas ainda não conquistou nenhum troféu.

Além dela, outros artistas nacionais foram indicados ao Grammy Latino, como a cantora Marília Mendonça (1995-2021), que morreu em um acidente aéreo. Ao lado da dupla Maiara e Maraísa (34), ela disputa postumamente a categoria de Melhor Álbum de Música Sertaneja, com "Patroas 35%".

Ludmilla (27) também foi indicada e concorre a Melhor Álbum de Samba/Pagode com o "Numanice #2". Jão (28), e Luisa Sonza (24) receberam indicações à categorias exclusivas para gravações em português.

No Brasil, a premiação será transmitida a partir das 22 horas (no horário de Brasília) pelo canal TNT.

Anitta reage ao ser indicada ao Grammy Awards

Anitta está fazendo história nas premiações internacionais. A musa também foi indicada pela primeira vez ao Grammy Awards, que é a maior premiação da música, e comemorou a conquista. Ela disputa a categoria de Best New Artist – Artista Revelação. Nas redes sociais, os fãs ficaram encantados com um vídeo da reação dela ao receber a notícia da indicação.

Nas imagens, que estão circulando na web, Anitta aparece dentro de um carro com seus amigos, que viram a indicação pelo celular. Ela fica boquiaberta com a notícia e pergunta: 'O quê?', antes de ser abraçada por seu colega.