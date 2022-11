Luísa Sonza aparece ao lado de Marina Sena em fotos inéditas nos bastidores do Grammy Latino

A cantora Luísa Sonza compartilhou uma série de fotos em suas redes sociais no premiação Grammy Latino, a qual foi indicada

Nesta terça-feira, 22, Luísa Sonza (24) compartilhou em seu Instagram uma série de fotos nos bastidores da premiação Gammy Latino 2022, que aconteceu em Las Vegas no último dia 17.

A cantora gaúcha surgiu com seu look prateado transparente usado na premiação, e ainda compartilhou fotos em um cassino ao lado da cantora Marina Sena (26).

A dona do hit “Cachorrinhas” ainda compartilhou um vídeo ao lado de Marina e Ludmilla (27), que ganhou um Grammy Latino por seu álbum “Numanice 2”. E Luísa ainda apareceu ao lado da cantora argentina Maria Becerra (22) no tapete vermelho do evento.

Nos comentários, Marina Sena relembrou os bons momentos com a amiga e escreveu: “Quero mais”. E Luísa respondeu a amiga dizendo: “Eu também”.

Os fãs da dona do álbum “Doce 22” adoraram a série de fotos e exaltaram sua beleza nos comentários! “Linda da minha vida”, escreveu uma seguidora. E outro fã comentou: “Dona do Brasil”.

Luísa estava indicada na categoria “Melhor Álbum Pop Contemporâneo Brasileiro” por seu álbum “Doce 22”. Marina Sena concorria com seu álbum “De Primeira” e Jão (28) com seu “Pirata”. Quem levou o gramofone dourado nessa categoria foi o álbum “SIM SIM SIM” da banda Bala Desejo.

Celebração!

Apesar de não ter ganhado o prêmio no Grammy Latino, a indicação ao troféu já foi surpresa para Luísa! Alguns dias antes do evento, a cantora foi à suas redes sociais comentar sua indicação.

“Se vocês verem nas filmagens de quando a gente estava fazendo o Doce 22, o tempo todo a gente falava: 'ah mas esse álbum é pro Grammy', 'esse a gente tá fazendo pra concorrer ao Grammy'. Mas era um sonho tão distante pra mim pensar que eles dariam corda pra um álbum como o meu”, escreveu.