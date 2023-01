Ludmilla surge agarrada na esposa, Brunna Gonçalves, em banho de piscina

Ludmilla revela momentos de intimidade durante suas férias e esbanja romantismo em foto 'grudada' na esposa, Brunna Gonçalves

A cantora Ludmilla abriu o seu álbum de fotos com momentos de sua viagem de férias para Fernando de Noronha com a esposa, a dançarina Brunna Gonçalves. Em uma das fotos, as duas apareceram agarradinhas durante um banho de piscina.

Na foto, elas usavam apenas biquínis brancos enquanto curtiam o final do dia na piscina do local onde estão hospedadas. Ludmilla surgiu com o rosto colado na barriga da amada enquanto curtia um momento a dois e romântico.

Nos comentários, as duas foram muito elogiadas. “Lindas”, afirmou um seguidor. “Perfeição é o nome delas”, afirmou outro. “Que química”, declarou mais um.

Em dezembro, Ludmilla e Brunna Gonçalves surgiram em clima de romance em outra piscina enquanto curtiam os dias de descanso no final do ano. Ludmilla apostou em um modelito pink, enquanto Brunna escolheu um look dourado. Nas fotos, elas colocaram para jogo as curvas impecáveis e os bumbuns definidos. “Dia lindo”, disse a cantora. Então, a esposa dela comentou: “Igual a você, Deusa!”.

Ludmilla celebra o aniversário da esposa, Brunna Gonçalves

A cantora Ludmilla (27) parabenizou a esposa Brunna Gonçalves, que completa 31 anos há poucos dias. "Hoje é o dia da minha pessoa preferida do meu Porto Seguro, meu ponto de paz,

minha musa inspiradora. Bru eu tenho a benção de dividir a vida com vc, um dos corações mais lindos e puros que eu já conheci. Te desejo tudo de melhor nessa vida, que todos os seus sonhos se realizem e que a gente esteja sempre na mesma página, na nossa vibe, a gente combina tanto... ai ai", disse ela.

"Seu aniversário é uma comemoração do que eu amo celebrar todos os dias: VC. Feliz Aniversário e feliz 3 anos de casadas, te amo pra sempre bb. Quero tudo de bom dessa vida ao seu lado! @brunnagoncalves", finalizou a cantora.