Ludmilla parabeniza Brunna Gonçalves pelo aniversário dela e de casamento

Cantora Ludmilla elogiou a esposa Brunna Gonçalves e comemorou três anos de casamento

A cantora Ludmilla (27) parabenizou a esposa Brunna Gonçalves, que completa 31 anos nesta sexta-feira, 16.

"Hoje é o dia da minha pessoa preferida do meu Porto Seguro, meu ponto de paz,

minha musa inspiradora. Bru eu tenho a benção de dividir a vida com vc, um dos corações mais lindos e puros que eu já conheci", escreveu sobre a dançarina.

"Te desejo tudo de melhor nessa vida, que todos os seus sonhos se realizem e que a gente esteja sempre na mesma página, na nossa vibe, a gente combina tanto... ai ai", disse ela.

"Seu aniversário é uma comemoração do que eu amo celebrar todos os dias: VC. Feliz Aniversário e feliz 3 anos de casadas, te amo pra sempre bb. Quero tudo de bom dessa vida ao seu lado! @brunnagoncalves", finalizou a cantora.

Brunna Gonçalves se deu bolsa de grife de aniversário

A dançarina e ex-BBB resolveu se dar um "presentinho" de aniversário adiantado. Ela mostrou a bolsa preta da Saint Laurent avaliada em R$ 25 mil no Instagram. "Resolvi dar a louca e me dar um presente de aniversário adiantado. Sim, ele chegou e vou abrir junto com vocês. Olha o tamanho dessa caixa. É maior do que eu", contou, chocada, a esposa de Ludmilla (27). "Meu presente de aniversário de mim para mim mesma", explicou ela na legenda.