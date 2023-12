Ludmilla resgata entrevista antiga sobre Beyoncé: "Nunca desista dos sonhos"

Após conhecer Beyoncé em sua breve passagem no Brasil, Ludmilla resgata entrevista antiga sobre a cantora e reflete sobre o encontro

A cantora Beyoncé surpreendeu seus fãs brasileiros ao aparecer de surpresa no evento de lançamento do seu filme, Renaissance: a film by Beyoncé, em Salvador, na Bahia, na última quinta-feira, 21. Com isso, a cantora Ludmilla, que iniciou sua carreira como MC Beyoncé, realizou um grande sonho ao conhecer sua artista favorita.

Ainda em êxtase pelo encontro, a brasileira usou suas redes sociais para lembrar uma antiga entrevista onde ela falou sobre conhecer sua ídolo. Em seu perfil oficial do X (antigo Twitter), ela resgatou um trecho de uma conversa com Marília Gabriela, onde ela falou sobre o seu sonho em conhecer Beyoncé.

No bate bola com a apresentadora, Lud foi questionada: "Futuro?". Com um sorriso no rosto, ela revelou seu grande sonho: "Ir para os States [Estados Unidos]. Pra passear e conhecer a Beyoncé", disse a cantora.

A artista também resgatou uma fala sobre a artista norte-americana, onde ela contou como começou a se inspirar na Bey. "Eu sempre gostei muito de cantar, de dançar, mas eu não tinha em quem me inspirar. E um dia, eu passando em uma feira, na televisão estava passando o DVD da Beyoncé", disse a esposa de Brunna Gonçalves.

Ludmilla ainda mostrou seu momento de nervosismo antes de encontrar sua inspiração e depois refletiu sobre o momento que dividiu com a diva, enquanto partia do evento em Salvador. "Gente nunca desista dos sonhos de vocês. Pra Deus nada é impossível e ele é fiel para cumprir tudo o que nos promete. Continuem sonhando e correndo atrás", escreveu a famosa.

Confira a publicação:

“Eu estive aqui. Eu fiz tudo o que eu queria e foi mais do que pensei que seria" te amo queen b ❤️ pic.twitter.com/HamQ89ndGP — LUDMILLA (@Ludmilla) December 22, 2023

Ludmilla conta detalhes do encontro com Beyoncé

Mais cedo nesta sexta-feira, 22, a cantora Ludmilla contou em detalhes como foi o seu encontro com Beyoncé. Por meio de uma live realizada nas redes sociais, ela apareceu encantada com a realização de seu sonho e admitiu que foi especial.

"Eu não posso falar muito, mas foi um dia muito mágico, foi muito lindo. Ela é incrível! Ela é humana e maravilhosa. A luz que vem dela preenche o lugar. Ela é tão fofa. Foi tão mágico, foi tão lindo. Foi muito bom. Eu fiquei fazendo carinho na mão dela", disse Ludmilla com um grande sorriso.

"Ludmilla in the house começou bem! Simplesmente, a rainha da música mundial. Eu cheguei no camarim... ai eu não posso falar, mas foi muito bom. Eu não to com a foto ainda, mas vou receber. Quando eu receber vou fazer um pôster e vou pendurar na porta da minha casa", conta a cantora.