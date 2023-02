Ludmilla lança clipe da música 'Sou Má' com beijo em Gabriela Versiani

No clipe, Ludmilla atuou como assaltante de banco e Gabriela Versiani uma policial

A cantora Ludmilla surpreendeu ao fazer uma alta produção no clipe sua música nova: "Sou Má". A faixa tem parceira de Tasha e Tracie, além da influenciadora Gabriela Versiani como atriz no clipe.

No clipe, as cantoras são assaltantes de banco. Há muitos looks ousados com decotes fartos e brilho, sem contar que Ludmilla chega a colocar o corpão para jogo com body dourado minúsculo.

A produção riquíssima de elementos conta com a participação da influenciadora, ex-namorada de Mc Kevinho e apontada como affair de Paulo André, Gabriela Versiani. Ela é policial na trama e acaba sendo levado como refém por Ludmilla no lugar de um jovem.

Após sair com as bandidas, a agente se rende às assaltantes, joga dinheiro para o alto com elas e dá um beijão na cantora. Ela também participou recentemente do clipe de Xamã.

Vale lembrar que Ludmilla é casada com Brunna Gonçalves, dançarina e ex-BBB, mas tudo está bem entre as duas. Brunna chegou a divulgar o clipe em suas redes sociais.

Confira o clipe: