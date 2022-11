Lucas Lima e Xororó cantam 'hino' do Brasil de forma diferente, ao som de Evidências; Confira!

Antes do jogo de estreia da Seleção Brasileira, Lucas Lima e Xororó protagonizam momento engraçado

Os músicos Xororó (65) e Lucas Lima (40) decidiram brincar com o hino brasileiro antes do jogo de estreia do Brasil na Copa do Mundo do Catar. Em um vídeo, eles aparecem cantando a música Evidências, grande sucesso de Chitãozinho e Xororó, ao invés do clássico hino.

Em uma publicação feita no perfil oficial dos cantores no Instagram, sogro e genro estão em frente à TV, cantando a consagrada música sertaneja, com a mão na direção do coração, como se faz ao cantar o hino nacional. “Hino Nacional já rolou aqui. Começou a Copa!”, escreveram na legenda.

Os seguidores adoraram o momento divertido em família e encheram os comentários das publicações. “Melhor Vídeo da Copa até agora”, comentou uma. “Socorro, isto está demais”, exclamou outra. “Amei”, exaltou uma terceira.

Veja a publicação de Xororó e Lucas Lima cantando Evidências como Hino Nacional do Brasil:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lucas Lima (@lucas.lima)



Sandy e Júnior comemoram aniversário do pai pelas redes sociais

A cantora Sandy (39) compartilhou uma postagem ao lado do pai e emocionou ao fazer uma homenagem para o então aniversariante, em setembro deste ano. "Celebrando o dia do meu grande ídolo na vida, meu eterno herói", começou ela. A esposa de Lucas Lima (39) seguiu o texto e transbordou amor. "Te amo, pai! Que a vida retribua tudo de lindo que você planta", concluiu ela.

Em seu perfil no Instagram, Júnior Lima (38) compartilhou uma foto abraçado com o artista e falou sobre o carinho e admiração que sente por ele. "Hoje é o dia do meu maior ídolo. Meu pai, meu amigo, meu mestre. Te amo e te admiro profundamente, pai. Que você continue radiante como sempre, pulsando como sempre e que possamos comemorar esse dia por mais muitos anos!", declarou Junior na legenda da publicação.

Os fãs da família rapidamente deixaram mensagens de aniversário para Xororó nos comentários. "Feliz aniversário para o grande mestre de nossa música", "Eu amo vocês! Parabéns pra esse gigante da música e como ser humano", "Admiração extrema", disseram eles.