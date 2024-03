Luan Santana surge quase irreconhecível em vídeo em sala de aula

Em vídeo feito um ano antes de ficar famoso, Luan Santana surge muito diferente e chama a atenção; cantor completou 33 anos nos últimos dias

O cantor Luan Santana completou 33 anos nos últimos dias e um vídeo dele antes de ser famoso foi relembrado. O registro dele feito ainda na sala de aula foi protagonizado um ano antes dele ser conhecido pelo seu público.

Cheio de talento, apesar da pouca idade na época, o artista apareceu cantando para seus colegas e dando um show na escola sem muito esforço. A gravação foi realizada em 2008 e ele cantava a música de João Bosco e Vinicius, Sufoco.

Um ano antes, Luan Santana já havia iniciado sua carreira na música. Ele subiu ao palco pela primeria vez em 2007, na cidade de Bela Vista, no Mato Grosso do Sul. Em 2008, o sertanejo fez sua primeira apresentação que foi registrada como seu primerio CD, porém ele quebrou o objeto por não gostar do resultado.

Contudo, um amigo seu havia guardado uma cópia e a colocou no Youtube, o que fez com que ele bombasse e a partir disso começou sua carreira de sucesso.

Nos últimos dias, em seu aniversário, Luan Santana surgiu em clima de romance de sua antiga namorada, Jade Magalhães, com quem reatou recentemente. "Antes de aproveitarmos muito o seu dia, quero deixar aqui registrado. Enquanto te olho há só alguns passos de mim, eu agradeço pela sua vida, por poder viver, crescer e sorrir com você!! Parabéns meu amor! Que você viva o extraordinário!!", disse ela.

Luan Santana falou sobre a reconciliação

No dia 28 de fevereiro, o cantor Luan Santana confirmou a reconciliação com Jade Magalhães. Após rumores e evidência de que viajou com a ex-noiva nas férias, o artista confirmou que eles estão juntos.

Ele mostrou a foto ao lado da amada e falou sobre os encontros e desencontros da vida deles. E ele ainda celebrou a chance de construir sua vida amorosa ao lado dela. "Eu disse que a legenda seria só uma frase. Que ninguém precisava saber demais de nós, dessa vez…que o que a gente sente é nosso, e bastava ser “publicado” ao pé do ouvido. Mas eu acho que o mundo precisa da nossa história. As pessoas precisam daquilo que a gente inspira. Eu te conheci dançando, eu te namorei caminhando, te imaginei de noiva, voando. Mas eu te perdi, caindo. Foi f*da ver ela indo", disse ele.

E completou: "Ela também se desmontou. Mas foi juntando as peças do quebra-cabeça da vida, e se construiu de novo. Focou nas amizades, focou no trabalho, cresceu, se encontrou, se valorizou, se deu poder, se iluminou e aí sim, a luz agora era só dela. Ela sabia o queria e eu também. Ela sempre soube o que queria. E eu também. Porque sempre foi ela…Ela e sua calma, sua força, sua bondade, sua doçura. Sempre foi ela, sempre será ela, porque eu sou melhor com ela, e ela é mais completa comigo. Ga, eu te amo. que bom que ficou tudo bem".