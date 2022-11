Liniker se torna primeira brasileira trans a ganhar um Grammy

Cantora Liniker é a primeira artista trans a ganhar um Grammy nesta quinta-feira, 17

CARAS Digital Publicado em 17/11/2022, às 22h17

A cantora Liniker (27) se tornou nesta quinta-feira, 17, a primeira artista transgênero brasileira a ganhar um Grammy, durante a premiação do Grammy Latino. A famosa se emocionou bastante ao receber o gramofone.

Liniker foi a vencedora da categoria Melhor Álbum de Música Popular Brasileira no Grammy Latino, graças ao seu álbum “Indigo Borboleta Anil”, lançado em setembro de 2021, com músicas com mais de 11 milhões de reproduções.

"Olá. Eu sou a Liniker, sou uma cantora, compositora e atriz brasileira e hoje algo histórico acontece na história do meu país. É a primeira vez que um artista transgênero ganha um Grammy", começou ela em seu discurso.

"Muito obrigada a toda a minha equipe, que está comigo desde o início, sonhando comigo. Obrigada a meus produtores, a todas as compositoras que trabalharam comigo nesse álbum. Estou muito feliz. Muito obrigada", completou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por L I N I K E R (@linikeroficial)

Ludmilla celebra vitória no Grammy Latino com seu álbum “Numanice 2”: “É nosso, Brasil”

A cantora Ludmilla levou para casa o Grammy Latino de “Melhor Álbum de Samba/Pagode” com seu álbum “Numanice 2”. “Obrigada, obrigada e obrigada Deus! É NOSSO BRASIL. Numanice 2 é Grammy Winner. Feriado no Brasil hoje”, escreveu ela em uma publicação em seu Instagram.