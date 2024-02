Leonardo narra como foi a morte da mãe: ‘Um suspiro mais profundo'

Leonardo comove os fãs ao revelar como foi a morte de sua mãe, que faleceu em casa, e qual foi a reação dele ao vê-la sem vida

O cantor Leonardo emocionou seus fãs ao narrar como foi a morte de sua mãe, Dona Carmem Costa, que faleceu em 2023 em seu apartamento. Em uma entrevista ao jornalista Jorge Kajuru no YouTube, ele relembrou como foi encontrar a mãe sem vida e como foram os últimos momentos de vida dela.

"Ano passado foi muito difícil, dia 1º de abril minha mãe faleceu, foi num sábado, a gente teria um show Cabaré e cancelaram o show por motivos de chuva. Então saí daqui, estava chegando no médico, estava dando uma chuvinha e tocou o telefone da Poliana há uma quadra da casa da minha mãe, e ela falou assim: 'Temos que ir lá na sua mãe, ela teve um infarto', viramos para lá, estávamos do lado, cheguei e já entrei para garagem, subi e fui lá no quarto, ela estava lá deitada na cama", disse ele.

E completou: "Quando eu cheguei minhas irmãs estavam desesperadas na sala chorando, chorando, chorando muito, muito. Eu entrei lá no quarto, peguei no pulso dela e voltei para sala e falei para minhas irmãs: 'O SAMU vai chegar agora aí', chegou dois SAMU, chegaram uns 10 homens lá para tentar reanimar, mas eu já falei pra elas [irmãs]: 'Olha, vocês podem calar a boca e começar a rezar, porque minha mãe já morreu' e elas ficaram: 'Você não pode falar isso', e eu: 'Minha mãe já está morta', e elas: 'Mas ela não teve nada'".

Então, ele contou que deu força para suas irmãs no momento triste. "Ela morreu sem ter nada, sem dar trabalho para ninguém. Ela entrou no banheiro, tomou banho, saiu, ela deu um suspiro mais profundo e meu sobrinho estava junto, o Marlon, aí ele pegou e deitou ela e quando deitou ela deu outro suspiro. Foi o suspiro onde ela foi embora. Então eu falei: 'Vocês tem que parar de chorar e ser forte. Vamos rezar, porque ela já foi'", relembrou.

Por fim, Leonardo contou o que pensou após a morte da mãe. "Em pensamento eu agradeci: 'Muito obrigado por tudo que a senhora fez por todo mundo, por toda a família, o exemplo de mulher que a senhora foi, e vai com Deus. A senhora vai deixar só boas lembranças para a gente aqui", declarou.

A mãe do cantor Leonardo faleceu aos 85 anos de idade em decorrência de um infarto em seu apartamento.

Mãe do cantor Daniel também faleceu no mesmo final de semana

Pouco antes da morte da mãe do cantor Leonardo, o cantor Daniel anunciou a morte de sua mãe, Dona Maria Apparecida, aos 82 anos. Ele não revelou a causa da morte, mas se despediu com um recado comovente nas redes sociais.

"Poxa, que momento difícil! Sabemos que pela lei natural da vida um dia poderemos passar por isso, mas nunca acreditamos que esse dia vai chegar! A mãe que abdicou da sua vida para cuidar do Gil meu irmão mais velho e de todos nós, um ser humano que me faltam adjetivos para descrever como a Sra. foi especial! Exemplo de mulher! Que até o último instante me ensinou a ser o que sou!", disse ele.

E completou: "É muito difícil saber que não vou mais ter aquele colo, aquele abraço, aquela palavra de conforto de carinho, aquele eu te amo! Eu sempre disse que a Sra. pra mim é uma santa, e continuará sendo! Vai com Deus! Te amo".