Léo Santana alcança 1º lugar no Spotify Brasil e ganha declaração de Lore Improta: ''Sem acreditar''

Léo Santana conquista primeiro lugar no Spotify Brasil com 'Zona de Perigo' e entra para lista dos 30 artistas mais ouvidos no mundo

Nesta segunda-feira, 06, o cantor Léo Santana (34) alcançou um novo recorde! O artista conquistou o primeiro lugar na playlist Top 50 Brazil, no Spotify!

Com a música nova, Zona de Perigo, ele também ocupa a 30ª posição na playlist global, o Top 50 Global da plataforma. A canção conseguiu mais de 2 milhões de reproduções e subiu uma posição chegando ao topo do chart, seguida de Leão, de Marília Mendonça (1995 - 2021).

Zona de Perigo foi lançada em dezembro de 2022, mas viralizou na semana passada após o artista surgir fazendo a coreografia ao lado da mulher, Lore Improta (29).

No Spotify Global, a faixa alcançou o top 30 pela primeira vez com 2,1 milhões de plays no serviço de streaming e é a única música brasileira entre as 30.

Lore Improta fez questão de parabenizar o maridão pela conquista e agradeceu aos fãs na web. "SOMOS TOP 1!!! EU NÃO CONSIGO ACREDITAR! OBRIGADA GENTEEEEE!! PARABÉNS VIDAAAAA @leosantana parabéns equipe GG! Vocês são F%*#!!! Tô de pijama com a cara sem lavar e trouxe esse video do Story para agradecer a vocês que tornaram a música do meu amor a número 1 do BRASIL! GRATIDÃO!! TÔ MUITO FELIZZZZZZZZ", disse ela.

“Gente. Somos Top 1, gente, eu tô toda arrepiada, não acredito. Eu tô sem acreditar, nem lavei minha cara ainda. Foi uma fã que mandou aqui ‘Lore a gente é top 1”, falou ainda nos stories.

Confira:

