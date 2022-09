Kell Smith anuncia o lançamento da 'Música Para Recomeços'

Kell Smith lança música no setembro amarelo e revela que a canção vai fazer parte do seu novo EP

CARAS Digital Publicado em 09/09/2022, às 12h42

A cantora Kell Smith tem novidade para seus fãs. Na última quinta-feira, 8, ela lançou a canção 'Música Para Recomeços' em pleno setembro amarelo – período de prevenção ao suicídio.

Ela contou que a música resume muitas questões, como aceitar que a vida é um eterno recomeço, que as opiniões podem mudar e que não temos controle sobre todas as coisas. Nesta nova fase de composições em sua carreira, a artista decidiu olhar mais para dentro de si.

“Foram cinco anos muito intensos. Intensidade é a palavra que mais define o processo. É sobre o caminho e não sobre a linha de chegada. Ter tido tantas oportunidades, ter aprendido muitas coisas, a troca com outros artistas, conhecer cada vez mais a música de nosso país, a nossa arte, poder me apropriar do espaço dentro dela. E me conhecer como artista, porque vocês me conheceram enquanto eu também me conhecia”, disse ela.

O novo EP está sendo preparado com muito carinho e segurança pela artista, mas ainda não tem data de lançamento. Os fãs já vão poder ouvir a nova canção nos próximos shows da cantora, que se apresenta no Festival das Esmeraldas, em Barreiras, no Festival da Primavera, na Bahia, no SESC Guarulhos, no Teatro Arthur Azevedo e no Blue Note, em São Paulo.

Ouça a nova música de Kell Smith: