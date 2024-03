Kauan, da dupla com Matheus, revela que fez travessia ilegal para entrar em país

O cantor Kauan, da dupla sertaneja com Matheus, detalhou a jornada de quase um mês para sua entrada ilegal nos Estados Unidos

O cantor Kauan, da dupla sertaneja com Matheus, surpreendeu os fãs ao relatar um episódio envolvendo sua vida pessoal. Durante a participação dos irmãos no podcast 'PodPah', o artista revelou que fez uma travessia ilegal para conseguir entrar nos Estados Unidos.

De acordo com o músico, a jornada a pé aconteceu quando ele tinha 17 anos e durou cerca de 28 dias. "Passei por Guatemala, Panamá, dormi em uma casa com a parede cravada por balas. Fiquei um mês nessa. São cerca de 22 horas andando por dia", explicou Kauan aos apresentadores Igor e Thiago, conhecidos como Igão e Mítico.

Segundo o artista sertanejo, a travessia é perigosa, uma vez que em regiões próximas à fronteira estadunidense existem confrontos armados de coiotes (pessoas que cobram para levar ilegalmente imigrantes) com policiais norte-americanos.

Parceiro de palco e irmão de Kauan, Matheus falou a respeito de sua preocupação com a "aventura" do cantor: "A travessia deveria durar dez dias. O tempo passou e nada do Kauan. Achamos que ele tinha morrido", contou ele.

Em seguida, Matheus ainda descreveu o dia em que a dupla também passou por um grande aperto na fronteira. "Teve uma vez que atiraram em nós do outro lado da fronteira, mas conseguimos atravessar em um bote. Foi como uma cena de novela", declarou, por fim.

Confira a entrevista completa:

Shakira diz que Piqué a 'arrastava' para baixo

Em nova entrevista que foi ao ar na última segunda-feira, 25, Shakira comentou mais uma vez sobre o final do relacionamento de 12 anos com o ex-jogador do Barcelona, Gerard Piqué. Ao participar do "The Tonight Show", Shakira disse que o ex-marido a "arrastava" para baixo.

Divulgando seu novo álbum a cantora disse ter escrito grande parte das canções de seu novo álbum, "Las Mujeres Ya No Lloran", durante o divórcio: "Foi muito difícil para mim montar uma equipe de trabalho", disse Shakira. "Não tive tempo. Foi o fator marido. Agora estou sem marido. É, o marido estava me arrastando para baixo. Agora estou livre. Agora posso realmente trabalhar", desabafou.

Sobre o título de seu 12º álbum ("Mulheres Não Choram Mais", em português), Shakira brincou: "Agora é a vez dos homens [chorarem]". A cantora explicou o conceito de empoderamento feminino que define seu novo trabalho. Confira!