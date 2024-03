Shakira abre o jogo e diz que Piqué a 'arrastava' para baixo

'Agora estou livre', disse Shakira em nova entrevista na segunda-feira, 25; a cantora colombiana e ex-jogador espanhol se separaram no final de 2022

Em nova entrevista que foi ao ar na última segunda-feira, 25, Shakira comentou mais uma vez sobre o final do relacionamento de 12 anos com o ex-jogador do Barcelona, Gerard Piqué. Ao participar do "The Tonight Show", Shakira disse que o ex-marido a "arrastava" para baixo.

Divulgando seu novo álbum a cantora disse ter escrito grande parte das canções de seu novo álbum, "Las Mujeres Ya No Lloran", durante o divórcio: "Foi muito difícil para mim montar uma equipe de trabalho", disse Shakira. "Não tive tempo. Foi o fator marido. Agora estou sem marido. É, o marido estava me arrastando para baixo. Agora estou livre. Agora posso realmente trabalhar", desabafou.

Sobre o título de seu 12º álbum ("Mulheres Não Choram Mais", em português), Shakira brincou: "Agora é a vez dos homens [chorarem]". A cantora explicou o conceito de empoderamento feminino que define seu novo trabalho.

"Durante muito tempo choramos com um roteiro sem fim nas mãos só porque somos mulheres. Temos que esconder nossa dor na frente dos nossos filhos, na frente da sociedade. Temos que nos curar de alguma maneira, mas acho que ninguém deve dizer como. Ninguém diz a uma loba como lamber suas feridas", declarou a colombiana.

Shakira desmente história sobre como descobriu a traição de Piqué

A cantora Shakira voltou a falar sobre sua separação do jogador de futebol Gerard Piqué. Em entrevista recente ao jornal The Times, a artista falou sobre a traição do ex-marido com Clara Chía e aproveitou para desmentir a história sobre como descobriu a infidelidade do pai de seus filhos.

Na conversa, a colombiana foi questionada sobre os rumores de ter descobrido a traição de Piqué através de um pote de geleia. Isso porque, durante a separação, circulou uma história de que Shakira havia notado que sua geleia favorita estava diminuindo consideravelmente na geladeira, mesmo sabendo que seu ex-marido não gostava de comê-la. Com bom-humor, a cantora negou que foi assim que soube da traição. "Isso não é verdade”, respondeu ela.