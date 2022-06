Karina Bacchi anuncia lançamento de seu primeiro single gospel: "Anotem aí"

Karina Bacchi revelou que lançará o single 'Luz de Jesus' no dia 23 de junho

CARAS Digital Publicado em 13/06/2022, às 18h14

Karina Bacchi(45) usou as redes sociais nesta segunda-feira, 13, para anunciar que vai lançar seu primeiro single gospel.

Em seu perfil no Instagram a ex-atriz compartilhou um vídeo contando aos seguidores que a música Luz de Jesus estará disponível em todas as plataformas digitais no dia 23 de junho.

"Dia 23/06. Faltam 10 dias pra vocês conhecerem meu primeiro Louvor de adoração a Jesus. O single Luz de Jesus será compartilhado em todas as plataformas! Anotem aí! Luz de Jesus #MusicaLUZdeJESUS #LUZDEJESUSkarinabacchi Gostaram da novidade? Avisem a todos", escreveu ela ao compartilhar o registro.

Ao longo da pandemia da covid-19, Karina se aproximou de sua fé e passou a compartilhar assuntos relacionados a religião em sua rede social. Além disso, a artista também grava vídeos religiosos para seu canal no YouTube.

Fim do casamento

O casamento de Karina Bacchi e Amaury Nunes (39) chegou ao fim após quatro anos! Segundo o colunista Leo Dia, do Metrópoles, a atriz e o ex-jogador de futebol estão separados há um mês e já assinaram o divórcio. próximos ao casal confirmaram ao jornalista que apesar deles terem conseguido driblar uma crise no ano passado, desta vez o término da relação é definitivo.

