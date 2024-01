Julio Iglesias leva itens suspeitos na mala e enfrenta perrengue no aeroporto

Gente! O que aconteceu com ele?! Julio Iglesias é parado na alfândega de aeroporto quando os seguranças descobriram item inusitado na mala dele

O cantor Julio Iglesias enfrentou um perrengue durante uma viagem na República Dominicana nos últimos dias. Ele foi parado na área da alfândega do aeroporto por causa do conteúdo inusitado em sua mala de viagem.

De acordo com a imprensa internacional, ele carregava 42 quilos de alimentos em sua mala. Entre os itens, ele tinha frutas, como morangos, framboesas e mirtilos, beterrabas, aipo, feijão, espinafre, alface, cogumelos e carne. A intenção dele era levar os alimentos para o seu período de viagem.

O Ministério da Agricultura do país explicou que não permite que viajantes entrem no local com produtos de origem animal ou vegetal e que possam trazer risco para a produção nacional. Assim, a mala dele foi detida para inspeção. Por enquanto, a imprensa não informou se Iglesias teve alguma punição por causa dos itens inesperados em sua bagagem.

Vale lembrar que Julio Iglesias está aposentado dos palcos. Ele fez sua última aparição pública em 2019 durante o Grammy Latino. Depois disso, ele se afastou da mídia e leva uma vida reclusa.

Amaury Lorenzo faz denúncia em aeroporto

O ator Amaury Lorenzo, que está no elenco da novela Terra e Paixão, da Globo, desabafou nas redes sociais ao ser parado na fiscalização da área de segurança do Aeroporto RIOGaleão, no Rio de Janeiro, nesta sexta-feira, 12. Ele gravou um vídeo após ser revistado pelos seguranças e aguardava sua liberação.

Em seu desabafo, ele deu a entender que a abordagem poderia ter sido racista. “No aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, e tive que ficar descalço, sem conseguir embarcar. Estou preso aqui, sem conseguir embarcar, com a desconfiança de que estou levando alguma coisa. Triste, né? Pois é. Deve ser o meu cabelo, a minha pele”, disse ele, que foi interrompido por um segurança que disse que ele não poderia gravar na área de segurança.

Com a repercussão do caso, o Aeroporto RIOGaleão enviou uma nota oficial ao colunista Leo Dias para negar qualquer tipo de discriminação contra o ator e informou que a ação foi uma fiscalização aleatória de passageiros.

"O RIOgaleão repudia qualquer forma de discriminação e reafirma seu compromisso com a igualdade e a diversidade. A inspeção aleatória do Aeroporto Internacional Tom Jobim é definida por acionamento automático realizado pelo equipamento de Raio-X, que leva em conta um percentual de passageiros que passam por cada aparelho. O mecanismo segue rigorosamente as normas estabelecidas na Resolução DAVSEC nº 02-2016 dos Procedimentos de Inspeção de Segurança regulamentados pela Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC). Durante a inspeção do Sr. Amaury Lorenzo, que foi conduzida com respeito e cordialidade pelos Agente do aeroporto, outras pessoas também passaram pelo mesmo procedimento em outros equipamentos. Após a inspeção, o ator embarcou normalmente", informaram.