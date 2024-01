Amaury Lorenzo faz denúncia sobre aeroporto: ‘Tive que ficar descalço'

Amaury Lorenzo faz vídeo para reclamar ao ser parado pela segurança de aeroporto no Rio de Janeiro, que explica o que aconteceu

O ator Amaury Lorenzo, que está no elenco da novela Terra e Paixão, da Globo, desabafou nas redes sociais ao ser parado na fiscalização da área de segurança do Aeroporto RIOGaleão, no Rio de Janeiro, nesta sexta-feira, 12. Ele gravou um vídeo após ser revistado pelos seguranças e aguardava sua liberação.

Em seu desabafo, ele deu a entender que a abordagem poderia ter sido racista. “No aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, e tive que ficar descalço, sem conseguir embarcar. Estou preso aqui, sem conseguir embarcar, com a desconfiança de que estou levando alguma coisa. Triste, né? Pois é. Deve ser o meu cabelo, a minha pele”, disse ele, que foi interrompido por um segurança que disse que ele não poderia gravar na área de segurança.

Com a repercussão do caso, o Aeroporto RIOGaleão enviou uma nota oficial ao colunista Leo Dias para negar qualquer tipo de discriminação contra o ator e informou que a ação foi uma fiscalização aleatória de passageiros.

"O RIOgaleão repudia qualquer forma de discriminação e reafirma seu compromisso com a igualdade e a diversidade. A inspeção aleatória do Aeroporto Internacional Tom Jobim é definida por acionamento automático realizado pelo equipamento de Raio-X, que leva em conta um percentual de passageiros que passam por cada aparelho. O mecanismo segue rigorosamente as normas estabelecidas na Resolução DAVSEC nº 02-2016 dos Procedimentos de Inspeção de Segurança regulamentados pela Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC). Durante a inspeção do Sr. Amaury Lorenzo, que foi conduzida com respeito e cordialidade pelos Agente do aeroporto, outras pessoas também passaram pelo mesmo procedimento em outros equipamentos. Após a inspeção, o ator embarcou normalmente", informaram.

Amaury Lorenzo explica mania do seu personagem

O ator Amaury Lorenzo é um dos grandes destaques da novela Terra e Paixão, trama das 9 da Globo, ao interpretar o capataz Ramiro, que tem cenas divertidas com Kelvin (Diego Martins). Ele esteve no palco do programa Encontro com Patrícia Poeta e explicou uma mania do seu personagem que os telespectadores já perceberam.

Em várias cenas, Ramiro aparece puxando a calça para cima e o gestou cama a atenção do público. Assim, ele decidiu explicar como isso surgiu em sua composição do personagem.

“As pessoas me perguntam: 'por que você levanta tanto a calça?' Parece que vai cair tudo aquilo. É um trejeito dos homens do interior. É uma coisa de masculinidade. E a gente pensa também no andar do Ramiro, o jeito que ele coça a barba... Isso veio tudo da minha experiência de dança”, disse ele, que é dançarino profissional e começou a fazer aulas de dança ainda na infância.