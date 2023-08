Juliette copiou Manu Gavassi? Entenda confusão envolvendo ex-BBBs

Treta envolvendo Juliette e Manu Gavassi tomou conta das redes sociais após cantora expor chateação com paraibana

Em alta com o lançamento de seu primeiro álbum, Ciclone, a cantora Juliette tem sido alvo de críticas desde que divulgou o clipe da música Quase Não Namoro, parceria com Marina Sena. Isso porque muitas pessoas notaram uma certa semelhança com um projeto de Manu Gavassi.

As comparações estão sendo direcionadas ao álbum Gracinha, lançado em 2021. Na época, Manu usou uma estética única e divulgou clipes para todas as canções. Nesta semana, a ex-BBB confessou que ficou chateada em ver seu trabalho sendo copiado pela equipe de Juliette.

"Quando eu comecei a ver essas referências visuais, quando vi a capa, fiquei sim chateada. A Juliette é uma pessoa maravilhosa e ela me ligou antes de tudo sair, o que foi de uma decência, de uma elegância que poucas pessoas têm nesse meio", disse Manu Gavassi em entrevista ao podcast Acessíveis Cast, de Titi Muller e Mari Moon.

Em outro momento do bate-papo, a cantora voltou a afirmar que as críticas precisam ser direcionadas para a equipe de Juliette, que não buscou originalidade dentro de um mercado artístico tão pequeno, como no Brasil.

"Não tem como você não prestar atenção com o que os profissionais da sua área no mercado, em um mercado que é tão pequeno, estão fazendo. Olhar para o lado, ver o que está acontecendo e cada uma respeitar a outra, acho bonito", disse.

Apesar de aparecer usando roupas, acessórios e maquiagem parecida com a de Manu Gavassi, a semelhança envolvendo a produção das duas ex-BBBs se resume apenas a capa de divulgação das músicas e o visual. Já que as canções têm sonoridade diferente e Juliette aposta mais na sensualidade, diferente de Manu.

Ainda sim a Manu lançou o Gracinha em 2021, se fosse ao contrário diriam que a Manu copiou a Juliette. Os projetos são parecidos sim, até as fontes. pic.twitter.com/pF6RNFicGf — vinícius 🐝 (@viniciusfromrio) August 27, 2023

Leia também: Conheça Kaique Cerveny: 'Crossfiteiro' é apontado como namorado de Juliette

Nas redes sociais, internautas acabaram dividindo opiniões. Alguns concordam que houve cópia, outros apontam que Manu também costuma buscar referências entre outros artistas da música pop.

"Manu lançou o Gracinha em 2021, se fosse ao contrário diriam que a Manu copiou a Juliette. Os projetos são parecidos sim, até as fontes", reagiu uma pessoa no Twitter. "Se prestarem atenção a Manu elogia horrores a atitude da Juliette e fala sobre a equipe de criação... vamos aprender a ler as coisas antes", disse outo, tentando evitar atrito entre os fãs das cantoras.

"Lembrando quando a manu copiou TODA a estética de dollar euro da tassia e hj ta reclamando da juliette mona por favor pare", alfinetou um internauta. "Só acho q elas tem q se entender pra não ficar um clima chato. E a Manu tem que entender que a Ju não copiou o trabalho dela", escreveu mais um.