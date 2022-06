Música / São João!

Juliette canta com Elba Ramalho em Campina Grande e declara: ''Outro dia eu estava em frente ao palco''

Campeã do BBB 21, Juliette participa de show de Elba Ramalho no São João de Campina Grande com look 'caipira' e exalta a artista

CARAS Digital Publicado em 24/06/2022, às 07h19