Jon Bon Jovi e amor de escola completam 34 anos de casamento

Jon Bon Jovi e Dorothea Hurley contaram sobre como se conheceram durante entrevista do músico

Comemorando os 34 anos de casamento, a esposa de Jon Bon Jovi (61), Dorothea Hurley (60), participou de uma entrevista com ele e contou detalhes da relação.

No The Howard Stern Show da SiriusXM na terça-feira, a instrutora de Karatê contou ao apresentador Howard Stern sobre a comemoração.

"Acabamos de completar 34 anos, Howard", disse ela, que parabenizou o casal e perguntou como havia sido a celebração?

"O que Jon fez no seu 34º aniversário - o que foi? Além, é claro, de fazer amor com você naquela noite. Jon a pegou nos braços e a levou para o quarto naquela noite?" perguntou Stern. "Sempre, Howard", disse a esposa.

O apresentador ainda brincou que eles só faziam amor ouvindo as músicas do astro, no que ela rebateu dizendo que havia contado isso ao apresentador em segredo.

Como os dois se conheceram?

Dorothea ainda falou sobre como conheceu o músico quando os dois ainda estudavam na escola. A empresária comentou que ele era "100% o cara mais bonito da escola".

Ela contou que ele já se vestia de jeito estiloso. "Ele era uma estrela do rock". Dorothea ainda disse que ela e seus amigos "sabiam que ele tocava em uma banda", mas que só viu o talento dele ao ouvi-lo tocar. "Só me lembro de ter ficado impressionada por você saber cantar", disse ela ao marido.

Apesar de seus talentos impressionantes, os amigos e a família de Dorothea não estavam "exatamente convencidos da união dos dois".

"Essa foi a resposta da família", disse Jon. "Essa foi a resposta de todos. E eu me lembro de alguém me contar uma história e então eu disse, 'Bem, meu namorado vai ser uma estrela do rock', e eles disseram, 'Boa sorte com isso.'", disse a esposa.