John Mayer assume o motivo para estar sem uma nova namorada

O cantor John Mayer desabafou do motivo de não namorar mais nos últimos 6 anos

John Mayer (45) sempre teve uma fama de mulherengo. O cantor se relacionou com várias estrelas de hollywood e da música, como: Taylor Swift, Jennifer Anistin, Katy Perry, Jessica Simpson e Jennifer Love Hewitt. Porém, agora o astro acha que saiu da ativa, de acordo com o que o músico contou no podcast 'Call Her Daddy', o motivo é ter parado de beber.

Parado de beber? Segundo o músico, ele explicou que não está mais dando em cima de mulheres: “Namorar não é mais uma atividade codificada para mim, não existe em uma espécie de... não é mais padronizado. Realmente não namoro. Eu não acho que precise, para ser honesto. Parei de beber há uns seis anos, então não tenho a coragem líquida. Eu só tenho coragem seca".

John Mayer ficou totalmente sóbrio em 2016 após um incidente "traumático" onde o cantor bebeu tanto álcool na festa de comemoração do aniversário de 30 anos do cantor Drake, e ficou com uma ressaca que durou quase 6 dias! Desde então ele nunca mais colocou uma gota de álcool na boca e está completamente sóbrio!

Mulherengo? John Mayer rebate boatos

Além disso, ele rebateu também os boatos de sua fama de mulherengo: “Acho que o elefante na sala é que estou em um programa voltado para mulheres e tenho algumas placas com meu nome, como 'devasso' e 'mulherengo'. Mas acho que as pessoas ficariam surpresas em saber que eu não era tão assim. Tipo, sabe o meme do cara atrás da árvore? Era menos assim [disse, esfregando as mãos] e mais assim [mostrando olhar apavorado à sua volta]. Sempre foi dito para mim que isso não deveria acontecer", contou.