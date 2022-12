João Gomes lançou música em homenagem a atriz e apresentadora; saiba quem

Cantor João Gomes gerou polêmica após fazer homenagem para atriz e fãs suspeitaram de romance

O cantor João Gomes (19) está só felicidade desde que assumiu seu relacionamento com a influenciadora Ary Mirelle. No entanto, no início do ano o artista enfrentou uma baita polêmica sobre sua intimidade após divulgar a música Dengo, produção que dominou as plataformas digitais em 2022.

A confusão protagonizada pelo pernambucano surgiu logo após ele revelar que a música foi lançada em homenagem à Maisa Silva (20). Fã da apresentadora desde sua infância, João confessou que ela era seu 'crush' e sempre quis conhecê-la pessoalmente.

Após se tornar amigo de Maisa, o cantor prometeu que seu segundo álbum iria contar com uma faixa especialmente para a atriz. E não precisou de muito tempo para a promessa ser cumprida. Em maio a música foi lançada e em poucos dias já era um sucesso.

"Eu amo. Hit de milhões", comentou Maisa após descobrir que João Gomes realmente lançou a música prometida. Mas o que a atriz não imaginava, era que a amizade entre eles iria gerar uma grande comoção e sair do controle. Isso porque muitas pessoas acreditaram que eles poderiam estar vivendo um romance secreto.

As especulações surgiram principalmente por conta da letra da canção, a qual João canta sobre um homem que adora viver na curtição, mas no fim gostaria mesmo era de estar em um relacionamento sério . Além disso, diversas vezes o cantor chegou a compartilhar vídeos marcando a apresentadora e alimentando a imaginação dos fãs.

"Quando é que cê vai perceber que eu lutei para te ter e te quero ao meu lado? Eu sei, o povo me chama de beijo safado, mas eu não quero mais essa vida de farra. Tô precisando de dengo, não vê?", diz a letra.

MAISA SE PRONUNCIOU

Um pouco cansada dos boatos que corriam nas redes sociais, Maisa compartilhou uma série de publicações no Twitter falando sobre as fofocas que estavam circulando com seu nome. Solteira, ela disse que nunca usou sua vida pessoal para se manter na mídia.

"Difícil aguentar pressão quieta por educação, respeito e valores. Mas sei que Deus não coloca desafios à toa na minha vida.. se eu tô onde eu tô hoje, foi porque eu trabalhei MUITO e além de tudo tive sorte! Meu trabalho sempre repercutiu mais que minha vida pessoal e que seja sempre assim", publicou.

"Dividi vários momentos do meu antigo relacionamento (que foi vazado com quatro meses) com vocês após um tempo, porque a pessoa não queria exposição e eu respeitei isso até o final! Nunca foi do meu feitio usar disso pra buzz . E eu jamais faria. Estou há sete meses solteira, vivendo e aproveitando cada minuto da minha vida e tudo bem! Tudo sempre com equilíbrio e respeitando as minhas vontades", afirma.