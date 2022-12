João Gomes mostra estar apaixonado em primeira foto ao lado de namorada

Cantor João Gomes revelou durante a semana que está namorando a influenciadora Ary Mirelle

Nesta quarta-feira, 28, o cantor João Gomes (20) decidiu finalmente publicar uma foto ao lado de sua nova namorada! A amada, a influenciadora Ary Mirelle (22) já havia publicado um vídeo em seu TikTok ao lado do artista.

Assumidos essa semana, o cantor de piseiro publicou em seu perfil oficial uma foto da cantora enquanto os dois viajavam de carro do estado de Pernambuco até o estado da Bahia. “Simples assim”, legendou ele na imagem.

Na segunda-feira, 26, foi o primeiro momento em que apareceram juntinhos, onde Ary publicou um vídeo no TikTok e uma foto em seu Instagram, onde os dois estavam se beijando enquanto tomavam banho de bica.

João Gomes mostra namorada - Créditos: Reprodução / Instagram



Quem é Ary Mirelle? Conheça a influenciadora que roubou o coração de João Gomes

Ary Mirelle é influenciadora e tem pouco mais de 140 mil seguidores no Instagram, e vive também em Pernambuco. Recentemente, ela compartilhou fotos comemorando o Natal em Petrolina, município do estado de Sobradinho, na Bahia. No TikTok, ela possui pouco mais de 20 mil seguidores e costuma mostrar sua rotina e fazer vídeos com a família

Na sua publicação ao lado do cantor, ela já acumula mais de 1 milhão de visualizações, e escreveu a seguinte legenda: “Único lugar onde os problemas não existem”. "Achei o TikTok da morena do João [Gomes]", escreveu uma nos comentários. "Preparem os corações para as próximas músicas", disse outra. "Muita felicidade para você dois, desejo tudo de bom", declarou uma terceira.