Jessie Ware faz estreia no Brasil e apoio dos fãs brasileiros: "Espero que seja um relacionamento de longo prazo"

Jessie Ware fez sua estreia em solo verde e amarelo e comemorou a relação com os fãs

Vitor Balciunas Publicado em 07/11/2022, às 14h53

JessieWare trouxe a potência de seu pop disco para o Brasil no último domingo (06) para se apresentar no Primavera Sound. Assim como o festival, essa também foi a primeira vez da cantora em solo brasileiro.

Momentos antes de subir ao palco do evento, Jessie conversou com a CARASBrasil e falou sobre como se sente sabendo que conquistou uma base forte de fãs entre os gays do país.

"Eu fiquei muito animada e até emocionada, com o carinho deles, porque é um lugar que eu amo e que quero passar mais tempo. Espero que seja um relacionamento de longo prazo", brincou.

Pronta para explorar a cidade, a cantora já adiantou que pesquisou por restaurantes e pratos típicos quando descobriu sua vinda ao Brasil.

"Primeiro, eu pesquisei por comidas, restaurantes e Galerias! Eu adoro explorar. Ainda não tive tempo, porque fiz um voo muito longo e precisei descansar para fazer o show. Mas amanhã vou tirar o dia para explorar. Eu adoro conhecer a vizinhança e ficar entre as pessoas"

Questionada se aproveita as turnês em outros países para conhecer novos sons e artistas para se inspirar, Jessie revelou que descobriu o trabalho de DudaBeat por um coincidência e agora já a colocou em sua playlist.

"É engraçado você me perguntar isso, porque a minha maquiadora aqui também trabalha com a Duda Beat, então já quero escutar as músicas dela"

Sobre seu show, Ware quis construir uma atmosfera de paixão com suas músicas cheias de personalidade e prometeu que o público iria se apaixonar.

"Eles podem esperar muito amor, dança e energia. E várias chances de se apaixonar pela pessoa ao seu lado na multidão" , classificou.

A apresentação contou com vários hits da britânica, que entregou uma performance caristmática que só comprovou o motivo de ter se tornado um dos destaques do festival.