Jennifer Lopez comemora o aniversário de 15 anos de filhos gêmeos

A cantora Jennifer Lopez e seu marido, o ator Ben Affleck, estão comemorando os 15 anos de Emme e Max

Os filhos gêmeos de Jennifer Lopez completaram 15 anos nesta última quarta-feira, 22. Os dois são frutos do relacionamento entre a cantora e o cantor Marc Anthony, mas nas fotos aparecem junto de seu padrasto, Ben Affleck, marido de J.Lo! Emme e Max, os gêmeos, aparecem frequentemente nas redes sociais da cantora, e dessa vez, a famosa compartilhou um vídeo reels com alguns cliques dos dois assoprando velhinhas do bolo de aniversário, fotos pequenos, entre outras imagens, vídeos e momentos em família.

Na legenda da postagem, a mãe coruja deixou uma mensagem de carinho, desejando feliz aniversário para os dois: "Feliz aniversário para os meus lindos e brilhantes cocos. Estou tão orgulhoso de vocês dois em todos os sentidos". A cantora aida continuou com a declaração, que contou até com uma trilha sonora de sua colega, Taylor Swift, 'Fifteen': "Vocês trazem tanta alegria e felicidade para o meu coração e alma. Amo vocês para sempre e além. FELIZ ANIVERSÁRIO #Twins".

A vida dos gêmeos filhos de Jennifer Lopez:

Max e Emme são muito próximos da mãe, ela posta com frequência fotos deles juntos, passeando e fazendo coisas divertidas em família. Os dois muitas vezes acompanham sua mãe nos shows desde quando eram apenas bebês, assim como Ben Affleck, que se mostra presente em todos os eventos com a cantora. Os dois também são tratados com muito luxo, e herdeiros de uma fortuna milionária de seus dois pais biológicos e padrasto. A cantora se certifica de que eles tenham acesso a tudo: massagistas, guarda-costas, tutores, instrutores de canto, costureiras, motoristas particulares entre outras regalias.