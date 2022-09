IZRRA lança o seu primeiro álbum, 'Cenas de Amor': ''Uma conquista e um sonho''

O cantor IZRRA divulgou Cenas de Amor, o seu primeiro álbum, após a participação marcante no programa The Voice Brasil

Natalia Queiroz Publicado em 02/09/2022, às 15h00

Na última quinta-feira, 1, IZRRA lançou o seu primeiro álbum, Coisas de Amor, com canções autorais que retratam a sua trajetória e a sua essência. O cantor conversou com a CARAS Digital sobre esse momento da sua carreira, a criação do disco e a gravação do videoclipe de Céu Lilás, com a participação do ator Ícaro Silva.

O projeto aborda o amor em todas as suas particularidades e da liberdade de ser quem você é. No bate-papo, o artista contou que todo o processo de criação demorou um ano. "Ele retrata bem o meu momento de amadurecimento artístico e profissional. Quis trazer nesse trabalho músicas que falam de amor, liberdade e cura", disse.

Além do seu conteúdo, o trabalho marca um momento muito especial na vida de IZRRA. "Esse álbum é uma conquista e um sonho. Eu sempre sonhei em lançar um disco e chegou o momento. Estou muito feliz por isso e por ele ter uma mensagem bacana de cura. Esses últimos anos foram difíceis para todo mundo e eu quis passar amor e alegria com minha arte. As músicas são dançantes e temos", refletiu ele.

Entre as composições, o cantor numerou duas delas como as suas queridinhas e contou que não vê a hora de poder dividir elas com o público. "Se tivesse que destacar, eu queria ouvir todo mundo cantando 'Céu Lilás' e 'Não Está Tudo Bem'. São duas músicas importantes para mim e acho que vão fazer barulho com o público. A primeira é um afro beat bem dançante, alegre e contagiante. A segunda tem essa inspiração do gospel, com uma mistura pop e soul, com um coro forte que é muito a referência da minha infância. Eu queria trazer essa estética para meu trabalho há muito tempo e agora consegui", celebrou.

Inclusive, juntamente com o lançamento do álbum, ele divulgou o videoclipe de Céu Lilás, com a participação de Ícaro Silva. Nas imagens, os artistas protagonizando cenas quentes e mostrando muita química.

"Eu sou muito fã do Ícaro. Nós conhecemos na peça dele a 'Black Star' e a gente teve uma conexão muito forte. Eu fiz uma participação no espetáculo e fiquei com aquele gostinho de quero mais. Quando veio a ideia do meu clipe e de contracenar com um príncipe e falar de homoafetividade preta, logo pensei nele. Fiquei muito honrado por ter aceitado o convite. E o resultado está aí para todo mundo conferir. Ele é um artista incrível que admiro, me inspira e veio somar nesse trabalho", declarou.

IZRRA também comentou sobre a abordagem da homoafetividade no projeto, já que não contamos com muita representatividade nas artes. "A minha ideia era abordar a homoafetividade nesse trabalho, principalmente a preta. Não temos muitas referências no país sobre esse tema e é algo importante de falarmos. Foi uma necessidade pessoal, mesmo! É algo que me identifico, que eu sou e faz parte de mim. Senti que era hora de trazer isso à tona para ajudar outros meninos pretos que assim como eu precisam de referências reais sobre isso. Hoje, minha arte me permite isso".

Além de Céu Lilás, o trabalho vai contar com mais sete videoclipes, todos assinados pelo diretor Léo Ferraz. "Todos foram gravados na Cruzada São Sebastião aqui no Rio de Janeiro. Escolhemos esse conjunto habitacional popular, pois eu me identifiquei com a comunidade e com a história de resistência do prédio. Sou da Baixada Fluminense e cresci em um local muito parecido", contou ele.

Por fim, IZRRA comemorou o lançamento do seu primeiro álbum e agradeceu pelo dom de poder ajudar outras pessoas através da sua arte. "Para mim é gratificante poder usar o meu dom para tocar o coração das pessoas. Eu acho que a arte tem esse poder transformador e um lugar importante que traz a reflexão. Eu quero poder tocar as pessoas com a minha sensibilidade e o meu trabalho. Eu recebo muitas mensagens de fãs falando sobre isso e se identificando com as músicas. Fico muito feliz com esse retorno", concluiu.

