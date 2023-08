Iza revela se sairá em turnê com seu novo álbum!

A cantora Iza comentou em coletiva de imprensa sobre a possibilidade de uma turnê com seu novo álbum “Afrodhit”

Nesta quinta-feira, 3, Iza lançou seu tão aguardado segundo álbum. “Afrodhit” tem 13 faixas de diferentes estilos musicais. Com o lançamento, diversos fãs ficaram com a pulga atrás da orelha, querendo saber se a cantora irá sair em turnê com seu mais novo trabalho.

Em coletiva de imprensa, feita um dia antes do lançamento do álbum, Iza revelou que sim, “Afrodhit” terá uma turnê. Porém, os fãs ainda terão que esperar um pouquinho . A cantora, que foi jurada do The Voice Kids, afirmou que a turnê do seu segundo álbum de estúdio se inicia com um show em um festival de música em São Paulo no dia 10 de setembro.

Porém, Iza revelou que nos shows que estão marcados antes deste festival, pode acontecer uma palhinha de “Afrodhit”: “Nesses shows, eu vou cantar as músicas novas. Mas o show mesmo que vai contar mesmo a história do álbum vai acontecer no The Town”.

A artista ainda revelou que o show da turnê será diferente do que será visto no festival, tanto por conta de repertório quanto por estruturas no cenário. “É show de festival, a gente acaba cantando músicas que a galera conhece. E a gente talvez vá ter que adaptar a cenografia para a estrada”.

“Mas sim, a gente vai sair em turnê depois”, confirmou Iza durante a coletiva de imprensa que foi marcada pelas falas da cantora sobre a importância que este novo álbum tem em sua vida pessoal e profissional.

Porém, a turnê de Iza não irá começar logo em setembro, já que a artista vai querer tirar um descanso da rotina corrida de novo álbum: “Logo depois do festival eu vou tirar umas duas semanas de sossego. Porque eu faço aniversário dia 3 de setembro, então não vou conseguir comemorar antes. Vou fazer o show, vou descansar um pouquinho porque ninguém é de ferro, e depois a gente volta para fazer os shows pelo Brasil. E eu mal posso esperar porque essa é a parte mais legal, ver as pessoas cantando as músicas novas”.

Parcerias!

Ainda na coletiva, Iza comentou sobre as diversas parceiras que “Afrodhit” possui. Das 13 faixas, cinco possuem colaborações.

A artista destacou a colaboração com Russo Passapusso, vocalista do grupo Baiana System: “Sempre foi um sonho meu gravar com o Russo. Eu sou muito fã do Baiana System, eu acho eles inacreditáveis, inventivos, revolucionários. Acho o Russo um performer absurdo. Seria um presente fazer essa música com ele”, elogiou a cantora.