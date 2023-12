Irmã de Zé Neto fala do acidente: ‘Foi um livramento’

Irmã de Zé Neto, Alyne Toscano revela qual é o estado de saúde do cantor, que está internado na UTI após sofrer um acidente de carro

O cantor sertanejo Zé Neto, da dupla com Cristiano, sofreu um acidente de carro na noite de terça-feira, 5, e está internado na UTI de um hospital de São José do Rio Preto, no interior de São Paulo. Agora, a irmã dele, Alyne Toscano, revelou como ele está.

Nos stories do Instagram, ela gravou vídeos nesta quarta-feira, 6, e agradeceu pelo acidente não ter sido mais grave. "Estou passando aqui para dar notícias do Zé, do meu irmão, que está todo mundo desesperado. Está tudo bem, graças a Deus. O Zé sofreu um acidente ontem à noite, voltando do rancho lá de Fronteira. Foi uma colisão seguida de um capotamento. As outras pessoas que se envolveram no acidente eu acho que não tiveram ferimentos, foi só o Zé mesmo”, disse ela.

E completou: "Do que poderia ter sido, poderia ter sido fatal, graças a Deus, dos males foi o menor. Foi um livramento, mais um na vida do Zé. Falo que o Anjo da Guarda do Zé precisa receber aumento. Ele está no hospital, a Natalia está lá com ele desde que aconteceu o acidente, minha mãe foi lá ontem à noite, meu pai também. Ele está na UTI e minha mãe foi lá visitá-lo. Ele fraturou três costelas, teve um corte bem feio no braço, ferimentos no corpo, mas está estável. Está consciente. Logo que ele for para o quarto deve aparecer para falar com todo mundo. A gente agradece demais as orações e todas as mensagens que recebi tanto aqui no Messenger e no Whatsapp”.

Saiba o que diz o boletim médico mais recente

O boletim médico, emitido nesta quarta-feira, 6, informou que o sertanejo Zé Neto está com quadro de saúde estável. Ele está consciente e se alimentando normalmente. O artista teve fratura em três costelas e fez um procedimento cirúrgico para suturar um corte em seu braço.

"O Hospital de Base de São José do Rio Preto informa que o quadro clínico do cantor Zé Neto (José Toscano Martins Neto) é estável, no entanto, devido à gravidade do acidente automobilístico, ele permanecerá internado na UTI, sob observação da equipe médica multidisciplinar, até esta quinta-feira (7 de dezembro), quando será reavaliado. Na manhã desta quarta-feira, a equipe médica realizou mais exames, procedimento padrão e de controle do quadro clínico do paciente. Ele está consciente, orientado, alimentando-se normalmente e sob monitorização hemodinâmica, em que são acompanhadas a pressão arterial, frequência cardíaca, respiração e saturação de oxigênio", informaram.

O boletim ainda informou: "O paciente deu entrada na Emergência do Hospital de Base de São José do Rio Preto, às 22h30 desta quarta-feira (6 de dezembro), sendo imediatamente atendido e avaliado pela equipe médica, com auxílio de modernos exames diagnósticos de imagem. O paciente teve escoriações e fratura em três costelas, cujo tratamento é conservador, e foi submetido a procedimento cirúrgico para sutura de corte no braço esquerdo, na madrugada de quarta-feira. A equipe médica emitirá novo boletim médico com a atualização do quadro clínico do paciente, nesta quinta-feira (07 de dezembro)".