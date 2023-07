Homem morre em evento do RBD no México e amigo diz: 'Ele caiu'

Integrantes do RBD participam de evento no México, mas notícia da morte de um homem no local viraliza

O grupo RBD se reuniu em um evento na Cidade do México nesta semana para um encontro com a imprensa e os fãs antes do lançamento da turnê nos próximos meses. Porém, o evento contou com uma tragédia. Um homem morreu no local do evento logo depois que os cantores foram embora. De acordo com a imprensa local, o homem caiu no local onde tinha um piso falso e que não tinha um aviso.

A queda acidental foi revelada pelo apresentador Daniel Bisogno, que teve contato com um amigo do homem morto. No programa Ventaneando, ele contou que o homem foi buscar um casaco em uma área fora do evento e caiu em um local que tinha um piso falso. “Não alcançou o casaco, erauma superfície falsa e caiu. Não havia um aviso que dizia 'cuidado'. Com o peso, ele caiu, e um amigo que estava com ele começou a gritar e ninguém ajudou. Na ambulância, infelizmente, ele perdeu a vida, não conseguiu chegar ao Hospital Espanhol. O amigo que estava com ele disse que parecia que estava respirando e lhe dizia 'não se vá, se mantenha acordado'”, afirmou.

O jornalista ainda contou que os amigos não culpam a banda RBD, mas sim a organização do evento. “Não ponho a culpa no RBD, obviamente eles não têm culpa, e sim quem organizou o evento. O lugar, que é um edifício, com uma segurança tão terrível”, contou.

A marca organizadora do evento informou que a banda não participou da organização do evento e que estão em contato para ajudar com a situação e lamentam o ocorrido.

Xuxa relembra a morte de fã após encontrá-la

A apresentadora Xuxa Meneghel relembrou um momento dramático de sua história com os fãs durante o segundo episódio do documentário sobre sua vida e carreira no Globoplay. Em um trecho, ela falou sobre a paixão dos fãs que a seguem há tantos anos e relembrou quando um fã morreu logo após encontrá-la.

A história é sobre Hernan, um homem que sofreu uma parada cardíaca após encontrá-la no aeroporto e morreu logo depois. Antes de tudo acontecer, ele fez um post nas redes sociais e disse que iria morrer com um infarto no dia seguinte, que seria quando ele iria encontrá-la, e postou a foto da revista CARAS Argentina com a rainha dos baixinhos na capa.

No documentário, Xuxa relembrou o ocorrido: “É assustador como um ser humano pode gostar tanto de alguém que não conhece e que muitas vezes dá a vida por mim. Eu tenho essa certeza que alguns dão a vida, alguns até já disseram isso e aconteceu fatalidades, pessoas que morreram. O Hernan, na Argentina, que disse: 'eu vou ver a minha deusa e vou ter uma parada cardíaca'. E teve a parada cardíaca”.

Em entrevista no documentário, o segurança Magno Chaves também relembrou o susto com a morte do rapaz. “Na saída do aeroporto, ele tinha acabado de cumprimentar a Xuxa. Ele estava perto dela. Nós fomos saindo e ele caiu. Quando ele caiu, ela quis abaixar e eu falei 'não, se você abaixar vai ser pior. Vai dar uma confusão aqui'. E nós saímos. Não sabíamos que ele tinha infartado, achamos que tinha só passado mal”, afirmou ele.