Gusttavo Lima abre o jogo sobre rumores de rivalidade com Wesley Safadão: 'Quero paz'

Gusttavo Lima chama Wesley Safadão para o seu DVD e explica rumores de rivalidade entre eles

O cantor Gusttavo Lima resolveu colocar um ponto final nos rumores de que teria uma rivalidade com Wesley Safadão. Em entrevista ao jornalista Leo Dias, do Fofocalizando, ele contou que o desentendimento é coisa do passado. Agora, ele só quer paz em sua vida.

“Havia uma coisa mal-explicada. Mal-explica, não por nós, mas pelo mercado. Quando você vai ficando mais velho e tal... Eu quero paz. Eu quero paz com todo mundo”, disse ele, que chamou o colega para participar da gravação do seu novo DVD.

Além disso, Gusttavo contou que chamou Luan Santana para uma parceria que deve acontecer no futuro. “Fiz o convite para o Luan, a gente entrou num consenso: 'Gustavo, vamos gravar mais para frente, vamos gravar mais pro final do ano'. Vai ter Gusttavo e Luan esse ano? Tem, muita coisa legal”, afirmou.

Fã de Gusttavo quase se afoga na mansão dele

A gravação do novo DVD do cantor Gusttavo Lima teve um momento inesperado durante o evento, que aconteceu na mansão do sertanejo em Goiânia, Goiás. Isso porque uma fã caiu na piscina e quase afogou!

De acordo com o colunista Leo Dias, Gusttavo Lima reuniu amigos, fãs e familiares para a gravação do DVD em sua casa na última terça-feira, 4. Durante a agitação do show, uma fã se distraiu e caiu na piscina, que servia de cenário para o projeto. Ela foi vista se debatendo na água e quase se afogando.

Então, o diretor do projeto audiovisual, Anselmo Trancoso, agiu rápido e pulou na piscina para ajudar a fã. Ele conseguiu segurá-la e retirá-la da água em segurança. Por enquanto, a equipe do sertanejo não revelou mais detalhes sobre o ocorrido.