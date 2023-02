Gloria Groove se apresenta em bloco em Pinheiros com fantasia inusitada

A cantora Gloria Groove se apresentou em seu bloco, Gloriosas, neste sábado, 18, na Zona Oeste de São Paulo

A cantora Gloria Groove (28) cantou no bloco Gloriosas, nesta manhã de sábado, 18. O bloquinho da famosa aconteceu na Faria Lima, e contou com apresentações surpreendentes! A Drag Queen ainda usou um look icônico e animou o público na Zona Oeste, na região de Pinheiros, São Paulo, SP.

Fantasia de carnaval incrível de Gloria Groove chama atenção por criatividade:

A dona do hit de sucesso "Vermelho", usou um visual inusitado para se apresentar, uma fantasia de Buzz Lightyear - o personagem do filme de desenho animado Toy Story, da Disney -, porém, é lógico, com alguns detalhes mais fashion. A fantasia em formato de maiô contou com mangas e calças cheias de recortes e a virilha a mostra. Nos pés, a escolha da cantora foram coturnos completamente brancos, que caíram muito bem no visual.

Gloria apostou em uma wig roxa (peruca com fios naturais), com mechas em tom rosa pastel na frente, e ainda óculos de neve presos como tiara. Ficou super estilosa e chamou atenção pela fantasia criativa e diferentona.

A maquiagem da Drag Queen também chamou muita atenção: um verde esfumado, com cut crease em branco, delineado gatinho preto e cílios postiços gigantes. Além disso, a cantora apostou em um risquinho na sobrancelha, muito blush, um batom com gloss e uma pele rebocada!

Os blocos de pré-carnaval começaram na semana passada pelo, dia 10, 11 e 12, seguirão nos dias 18 a 21 como carnaval, e se finalizarão no pós-carnaval, nos dias 25 e 26 de fevereiro.